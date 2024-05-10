الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رغم الأجواء المتقلبة.. إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية (فيديو)

أجواء شواطئ الإسكندرية
أجواء شواطئ الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، أجواء متقلبة، ونشاطًا في الرياح، وغطت الغيوم سماء المدينة الساحلية منذ صباح اليوم، وغابت الشمس عن عروس المتوسط.

وأجرت "الدستور" بثًا مباشرًا لرصد حالة الطقس والشواطئ وحالة البحر اليوم بالتزامن مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية احتمالية سقوط أمطار خفيفة على الإسكندرية.

ورغم نشاط الرياح، وتأثر المحافظة بالتقلبات الجوية، إلا أن شواطئ الإسكندرية رفعت الراية الخضراء بشواطئ القطاعين الشرقي والغربي، وذلك بهدوء الأمواج اليوم، رغم تأثر الأجواء برياح محملة بالرمال.

ورصدت عدسة "الدستور" توافد المواطنين على الشواطئ للاستمتاع بالعطلة الأسبوعية والسباحة في البحر، فضلًا عن الجلوس على رمال الشواطئ في استجمام، فضلًا عن ركوب البدالات في البحر، وممارسة بعض الألعاب الشاطئية، والتمشية على الرمال.

ودعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أهالي المدينة وضيوفها بزيارة الشواطئ للاستمتاع بأجواء شهر مايو، في ظل انخفاض نسبة الإشغال خلال فترة الامتحانات وهو ما يجعل الشواطئ أماكن مفضلة لقضاء أوقات ممتعة.

حقوق المواطنين على الشواطئ

وأوضحت مصايف الإسكندرية أنه مع بداية فصل الصيف تؤكد أن سعر تذكرة الشاطئ يشمل الدخول للشاطئ  والحصول على كرسي وشمسية واحدة لكل أربعة أفراد، واستعمال دورة المياه وغرفة خلع الملابس.

وتابعت أن سعر التذكرة المدون عليها هو السعر المعتمد، وأن المواطن لا يدفع أكثر من سعر التذكرة، مشيرة إلى أن دخول الشاطئ يكون بتذكرة واحدة فقط، ودورات المياه مجانًا،


وأكدت مصايف الإسكندرية على رواد الشواطئ رفض فرض الإكراميات وأعمال البلطجة، وفي حالة حدوث ذلك، أو رفض العمال تسكين أحد رواد الشواطئ فى الصف الأول، رغم استحقاقه التسكين يجب التواصل مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على الفور، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

أجواء شواطئ الإسكندرية
أجواء شواطئ الإسكندرية
أجواء شواطئ الإسكندرية
أجواء شواطئ الإسكندرية
أجواء شواطئ الإسكندرية
أجواء شواطئ الإسكندرية
أجواء شواطئ الإسكندرية
أجواء شواطئ الإسكندرية
أجواء شواطئ الإسكندرية
أجواء شواطئ الإسكندرية
أجواء متقلبة نشاط في الرياح عروس المتوسط وحالة البحر شواطئ الإسكندرية

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