الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

كهرباء أسيوط تعلن جهود ترشيد استهلاك الكهرباء بالقرى والمراكز وخطط تخفيف الأحمال المؤقتة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

كشف المهندس محسن محمود حمدي رئيس قطاع توزيع كهرباء أسيوط جنوب عن جهود ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المراكز والأحياء والقري بمحافظة أسيوط وفقًا للخطة التي يجري تنفيذها فضلًا عن خطة تخفيف الأحمال التي يتم تنفيذها بصفة مؤقتة وفقًا لقرارات وتعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء في هذا الشأن.

وأوضح المهندس محسن محمود حمدي أنه يتم تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء ومراحل تنفيذها بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء، وفقا للخطة الجديدة فضلًا عن خطط تخفيف الأحمال التي يتم وضعها من خلال مركز التحكم الإقليمي المسئول عن محافظات الصعيد من أسوان حتى الجيزة.

وأشار رئيس قطاع كهرباء أسيوط جنوب الي تقسيم محافظة أسيوط الي 6 مجموعات بحيث يتم توزيع خطة ترشيد الكهرباء علي كافة المجموعات بالتساوي مع التنبيه على استثناء المنشآت الحيوية والمرافق الاساسية بالدولة منها "محطات مياه الشرب والصرف الصحي والمستشفيات ومحطات الري وغيرها من المرافق والمنشات الحيوية" وفقًا لخطة التحكم الإقليمي للكهرباء حرصًا على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وأكد رئيس قطاع كهرباء جنوب إلى أنه تم التشديد على مراعاة العدالة وتحقيق المساواة في انقطاع الكهرباء بين كافة المناطق والأحياء السكنية والقرى والنجوع مراعاة لظروف المواطنين مع تشكيل غرفة عمليات مستمرة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لمتابعة بلاغات وشكاوى المواطنين والرد عليها.

وأكد  اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن الدولة حققت العديد من الانجازات في قطاع الطاقة والكهرباء بإنشاء مشروعات عملاقة بمختلف محافظات الجمهورية وحظيت محافظة أسيوط بالعديد منها وذلك لتحسين وتطوير الخدمة والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة وتأمين استقرار التيار الكهربائي، منوهًا إلى إنه تم اقامة مشروعات محطة كهرباء أسيوط المركبة بطاقة 1500 ميجاوات بتكلفة 25 مليار جنيه ومحطة توليد كهرباء أسيوط بالوليدية ذات الضغوط فوق الحرجة قدرة 650 ميجاوات بتكلفة حوالي 8 مليار جنيه، بالاضافة الى خطة تطوير محطات توليد الكهرباء بالمحافظة.

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