الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"أوقاف الإسكندرية" تنظم لقاء الجمعة وتعقد مقرأة قرآنية للأئمة

جانب من فعاليات أوقاف
جانب من فعاليات أوقاف الإسكندرية

نظَّمت مديرية أوقاف الإسكندرية برنامج لقاء الجمعة بمسجد الصديق مدينة 6 أكتوبر العجمي، في إطار الدور المجتمعي والتربوي والدعوي، ومن خلال سعي المديرية لتكثيف الأنشطة المجتمعية والتربوية والقرآنية تنفيذ الدكتور الوزير محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

جاء ذلك بحضور الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والشيخ محمد بلال، مدير إدارة أوقاف العجمي، والشيخ سمير هاشم، مفتش دعوة، والشيخ هيثم عبدالرحمن عبدالقادر، إمام المسجد، والواعظة شيرين جلفون.  

كما التقى الشيخ سلامة عبدالرازق، اليوم، أئمة أوقاف العجمي في اجتمع طارئ لمناقشة عدد من القضايا الدعوية والمجتمعية المهمة، في إطار سعي الوزارة لنشر الوعي والفكر الوسطي المستنير وتنشيط العمل الدعوي.

ونظَّمت مديرية أوقاف الإسكندرية قافلة دعوية داخلية لأداء خطبة الجمعة اليوم بمساجد إدارة أوقاف العجمي، بحضور كل من: وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة، والشيخ محمد بلال، مدير إدارة أوقاف العجمي.

وانطلقت القافلة من مسجد محمد موسى بالهانوفيل بعد عقد مقرأة قرآنية للأئمة ومجلس للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أجرى وكيل وزارة الأوقاف جولة مرورية شملت عددًا من مساجد إدارة أوقاف العجمي؛ لتفقدها والاطمئنان على تجهيزها وإعدادها جيدًا لاستقبال ضيوف الرحمن.

جانب من فاعليات أوقاف الإسكندرية
جانب من فاعليات أوقاف الإسكندرية
جانب من فاعليات أوقاف الإسكندرية
جانب من فاعليات أوقاف الإسكندرية
جانب من فاعليات أوقاف الإسكندرية
جانب من فاعليات أوقاف الإسكندرية
أوقاف الإسكندرية لقاء الجمعة الانشطه المجتمعية أوقاف العجمي مقرأة قرآنية

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