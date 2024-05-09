محافظ الإسكندرية يعقد الاجتماع الأول للجنة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

عقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، الاجتماع الأول للجنة الإدارة المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية، والذي كلَّف المحافظ بتشكيلها لمتابعة مشروعات حماية محافظة الإسكندرية من التغيرات المناخية في إطار مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتيِّ الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر"، وتنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وثمَّن اللواء محمد الشريف، جميع الجهود والخطوات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في ظل دعم ورعاية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة التغيرات المناخية التي تعاني منها جميع الدول.

وأشار إلى أن محافظة الإسكندرية من أولى المحافظات التي أعطت اهتمامًا كبيرًا بملف التغيرات المناخية، لافتًا إلى أن الإسكندرية تعد من بين المدن الأكثر تعرضًا وتأثرًا بالتغيرات المناخية، وهو الأمر الذي جعل العالم يهتم بمدينة الإسكندرية والتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية.