الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إقبال ملحوظ من المواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بالإسكندرية

استقبال طلبات التصالح
استقبال طلبات التصالح بأحياء الإسكندرية

تواصل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأحياء الإسكندرية استقبال المواطنين لتقديم طلبات قانون التصالح على مخالفات البناء 187 لسنة 2023، تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء بمتابعة انتظام العمل داخل المراكز التكنولوجية، والتأكد من تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

وتابع اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، توافد المواطنين على المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لتقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء، مشيرًا إلى أن هناك إقبالًا ملحوظًا من المواطنين منذ بدء تطبيق القانون الجديد للتصالح.

وأكد أن كل المسئولين والمختصين بملف التصالح بالحي يقومون بتقديم كل التيسيرات للمواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، وتسلم الطلبات دون مشقة أو تعنت لإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر، للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.

بنرات إرشادية

وأضاف "حبيب" أنه تم وضع بنرات إرشادية وملصقات داخل وخارج المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في أماكن ظاهرة تتضمن الإجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى قيام عدد من المسئولين عن هذا الملف بتقديم شرح وافٍ للمواطنين عن كل المستندات المطلوبة وكيفية استخراجها.

ولفت إلى أنه نظرًا للإقبال الملحوظ من المواطنين، تم تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين داخل وخارج المركز.

وفي حي وسط تابعت المهندسة زينب السيد رئيس الحي، وسط تلقي طلبات التصالح طبقًا لقانون التصالح على مخالفات المباني.

ووجهت تعليمات للجان المعنية بتذليل جميع المعوقات للمواطنين، وسرعة الانتهاء من الإجراءات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

كما واصل حي المنتزه ثان، برئاسة الدكتورة رباب مدني رئيس الحي، تلقي طلبات التصالح، والرد على استفسارات الأهالي، فضلًا عن التوعية بأهمية استكمال كل مستندات ملفات التصالح، وتبسيط الإجراءات وتقديم كل أوجه الدعم للتيسير على الأهالي.

استقبال طلبات التصالح بأحياء الإسكندرية
استقبال طلبات التصالح بأحياء الإسكندرية
استقبال طلبات التصالح بأحياء الإسكندرية
استقبال طلبات التصالح بأحياء الإسكندرية
استقبال طلبات التصالح بأحياء الإسكندرية
استقبال طلبات التصالح بأحياء الإسكندرية
FB_IMG_1715235597464
FB_IMG_1715235597464
محافظ الإسكندرية اجراءات التصالح مخالفات البناء المراكز التكنولوجية أحياء الإسكندرية

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