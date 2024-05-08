الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يشهد تخريج الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي "إعداد الكوادر القيادية"

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تخريج الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي "إعداد الكوادر القيادية" لعدد 50 متدرب من العاملين بالديوان العام والأحياء والمديريات والهيئات التابعة للمحافظة، والذي ينظمه مركز الإسكندرية للتدريب ATC، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بتطوير العاملين بالجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءة العنصر البشري.

وهنأ محافظ الإسكندرية، الخريجين معبرًا عن تقديره لهم لما قدموه من مشروعات تخرج تنوعت أفكارها ما بين "التطبيقات التكنولوجية والمشروعات الخضراء وإعادة تدوير المخلفات ورصف الشوارع الترابية في المناطق العشوائية باستخدام بلاط الانترلوك".

واستمع المحافظ،  للخريجين وتعرف على التفاصيل الخاصة بكل مشروع وناقش إمكانية تطبيقها على أرض الواقع لتخدم المحافظة وتنعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أن المحافظة على أتم الاستعداد لدعم تلك المشروعات وتنفيذها بما يخدم الإسكندرية ويحقق رؤية الدولة في مواكبة التطور التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور؛ مهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتدريب، دكتور سامح رياض رئيس جهاز شئون البيئة، دكتورة إيمان عزمي، مهندسة إيمان الخولي مدير مركز الإسكندرية للتدريب، وأحمد مبروك نائب مدير المركز.

جدير بالذكر أن المتدربين تم اختيارهم بعد اجتياز المقابلات الشخصية واختبارات متعددة تضمنت اختبار معلومات عن الإدارة باللغتين العربية والإنجليزية، واختبار للمعلومات العامة وقدرات الذكاء، فضلًا عن اختبار لغة إنجليزية واختبار حول معلومات التحول الرقمي وMicrosoft Office"، لاختيار كوادر قيادية كفء تسهم في تحسين كفاءة العملية الإدارية.

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محافظ الإسكندرية إعداد الكوادر القيادية مركز الإسكندرية للتدريب تطوير العاملين العاملين بالإسكندرية

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