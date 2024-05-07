ضبط مصنع تعبئة زيوت غير صالحة ومعاد استخدامها فى الإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بقيادة اللواء محمد أبوكيلة مدير فرع الجهاز بالإسكندرية حملة تفتيش مُكبرة بنطاق حي شرق.

جاء ذلك بناءً على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق وضبط المنشآت المخالفة ومنع كافة أشكال الغش والاحتكار وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتصدى لكافة أشكال الغش التجاري.

ضبط كميات من الزيوت مستعملة

وأسفرت الحملة على ضبط مصنع دون ترخيص من الجهات المختصة لقيامه بتجميع الزيوت المستعملة حيث تم التحفظ على عدد 870 جركن زيت اصفر دون بيانات زنة الچركن 20 لتر بإجمالي 17.400 طن، وعدد 95 هيكل حديد يستخدم في تعبئة الزيت، وعدد 62 هيكل بلاستيك أعمده تستخدم في تعبئة الزيوت، وعدد 20 صفيحة بداخلها زيت مستخدم من قبل زنة الصفيحة الواحدة 16 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي 320 كجم.

كما تم التحفظ على عدد 18 تانك كبير سعة التانك 15 طن ممتلئ منها 5 تنكات بإجمالي 75 طن زيت معاد استخدامه، وعدد 48 كرتونة بداخلها مشمع يستخدم في تعبئة الزيت، وعدد 10 ماتور شفط وضخ زيوت يقوم باستخدامها في أعمال التشغيل وعدد 75 تانك زيت سعة التانك 1000 لتر، وعدد 3 تانك حديد سعة التانك الواحد 25 طن بداخلها 50طن تقريبًا.

وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

وأكد محافظ الإسكندرية على استمرار شن الحملات الرقابية على الأسواق والمحال ومنافذ البيع بمختلف الأحياء ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري.

ضبط مصنع زيوت غير صالحة بالإسكندرية

ضبط مصنع زيوت غير صالحة بالإسكندرية

ضبط مصنع زيوت غير صالحة بالإسكندرية