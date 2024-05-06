"الشريف" يفتتح معرض الزهور والزينة بمدخل الإسكندرية الصحراوي (صور)

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية معرض زهور الربيع بحديقة مدخل الإسكندرية الصحراوي، والذي تنظمه الإدارة المركزية للسياحة والمصايف والإدارة العامة للحدائق المركزية بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة ومديرية الزراعة واستصلاح الأراضي وشركة مياه الشرب بالإسكندرية.

وقدم “الشريف” التهنئة لجموع المصريين بصفة عامة ولمواطني الإسكندرية بصفة خاصة بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع متمنيًا أن تعود هذه المناسبات علينا بالأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الشريف أن المحافظة تحرص على إخراج تلك الاحتفالات في أبهى صورها لإدخال البهجة والفرحة على أهالي وأبناء الإسكندرية، لافتًا إلي أن المحافظة خلال الفترة الأخيرة قامت برفع كفاءة الميادين المشاركة في مسابقة 'الإسكندرية تتألق بميادينها' بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، شعلة مارثون الدراجات بدءًا من ستاد الإسكندرية الرياضي الدولي بمشاركة 30 مصور من نادي عدسة يتجولون بالدراجات في شوارع الإسكندرية العريقة (شارع فؤاد- وشارع النبي دانيال- وميدان محطة مصر) لتصوير أبرز أعمال التطوير التي تمت في تلك الشوارع التراثية والتاريخية.



وأكد المحافظ على أهمية إبراز المشروعات القومية التي شهدتها الإسكندرية في الآونة الأخيرة والتي كانت محط أنظار العالم ومصدر للفخر والاعتزاز من أهالي الإسكندرية، وعلى رأسها "مشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني" والمنطقة المحيطة به، وكذلك "أعمال تطوير شارع النبي دانيال" أقدم الشوارع التاريخية في مدينة الإسكندرية.



وتفقد محافظ الإسكندرية معرض الفنون التشكيلية المقام داخل ستاد الإسكندرية والذي يضم لوحات فنية تبرز أعياد الربيع بالإسكندرية، وأشاد الشريف بجمال اللوحات التي تعبر عن تراث المدينة.

وشهد “الشريف” استعراض الألعاب الفردية (الجمباز- اليوجا- البالية) المقام بستاد الإسكندرية، وكذلك استعراض سباق السيارات، وهنأ المحافظ جميع المشاركين بعيد القيامة المجيد وأعياد الربيع، مقدمًا الشكر لكل من ساهم في هذا الاحتفال.

جاء ذلك بحضور المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والمهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين بالإسكندرية ومحمد الحلواني مدير عام الإدارة العامة للحدائق المركزية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والجهات التنفيذية بالمحافظة.

IMG-20240506-WA0027

IMG-20240506-WA0028

IMG-20240506-WA0029