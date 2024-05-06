الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

احتفالات عيد الربيع في الإسكندرية تشهد فعاليات مميزة على شاطئ ستانلي

احتفالية عيد الربيع
احتفالية عيد الربيع بالإسكندرية

شهد شاطئ ستانلي السياحي بالإسكندرية فعاليات مميزة احتفالًا بأعياد الربيع وشم النسيم، حيث ضم المعارض والحرف اليدوية والألعاب الترفيهية والعروض الفنية والرياضية.

وتضمن المعرض العديد من المنتجات المنزلية والنباتات والأزهار، بمشاركة جمعيات خيرية ومؤسسات حكومية، إلى جانب فعاليات توعوية بأهمية المحافظة على المياه قدمتها شركة مياه الشرب.

وألقت الاحتفالية الضوء على أهمية مشاركة الأطفال في أجواء تفاعلية من خلال الألعاب والأنشطة المختلفة، حيث عبرت أمهات بعض الأطفال عن سعادتهن بالمشاركة في هذه الفعاليات.

وشهدت الإسكندرية أيضًا موكبًا للزهور ضم 30 سيارة احتفالًا بقدوم شم النسيم، وماراثون للدراجات الهوائية انطلق من ستاد الإسكندرية الرياضي الدولي.

معرض للفنون التشكيلية

وتناولت الاحتفالات عروضًا فنية ورياضية، حيث أقيم معرض للفنون التشكيلية بمشاركة 23 فنانًا، ومعرضًا فوتوغرافيًا فنيًا، وذلك بتنظيم الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

جذبت هذه الفعاليات العديد من المواطنين الذين توافدوا على شاطئ ستانلي للاستمتاع بأجواء الربيع المميزة والأنشطة المتنوعة التي قدمتها الاحتفالية.

وإلى جانب فعاليات شاطئ ستانلي، نظمت محافظة الإسكندرية العديد من الفعاليات الأخرى في مختلف أنحاء المحافظة احتفالًا بأعياد الربيع وشم النسيم، بما يعكس اهتمام المحافظة بتقديم برامج ترفيهية وثقافية تناسب جميع أفراد الأسرة.

احتفالية عيد الربيع بالإسكندرية
احتفالية عيد الربيع بالإسكندرية
احتفالية عيد الربيع بالإسكندرية
احتفالية عيد الربيع بالإسكندرية
احتفالية عيد الربيع بالإسكندرية
احتفالية عيد الربيع بالإسكندرية
احتفالية عيد الربيع بالإسكندرية
احتفالية عيد الربيع بالإسكندرية
احتفالية عيد الربيع بالإسكندرية
احتفالية عيد الربيع بالإسكندرية
احتفالية عيد الربيع بالإسكندرية
احتفالية عيد الربيع بالإسكندرية
احتفالية عيد الربيع بالإسكندرية
احتفالية عيد الربيع بالإسكندرية
احتفالية عيد الربيع بالإسكندرية
احتفالية عيد الربيع بالإسكندرية
احتفالية عيد الربيع بالإسكندرية
احتفالية عيد الربيع بالإسكندرية
احتفالية عيد الربيع بالإسكندرية
احتفالية عيد الربيع بالإسكندرية
احتفالية عيد الربيع بالإسكندرية
احتفالية عيد الربيع بالإسكندرية
شاطئ ستانلي السياحي احتفالات المحافظة أعياد الربيع مياه الشرب موكب الزهور

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