بالتزامن مع احتفالات أعياد الربيع.. افتتاح أعمال تطوير ميدان سينما ريكس بجمرك الإسكندرية

أناب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، مساء اليوم، في افتتاح أعمال رفع كفاءة وتطوير ميدان "سينما ريكس" بالمنشية حي الجمرك، بالتزامن مع احتفالات محافظة الإسكندرية بـ"عيد القيامة المجيد، وأعياد الربيع"، في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الميادين العامة لاستقبال موسم الصيف.

زيادة المساحات الخضراء وترميم الميدان

وتفقد السكرتير العام أعمال التطوير التي تمت بالميدان، والتي شملت زيادة المساحة الخضراء، وزيادة نسبة الزراعات، وأعمال رفع كفاءة وتطوير وترميم الميدان بالكامل، بالإضافة إلى تزويد الميدان بأعمدة إضاءة، وأعمال الدهانات.

جاء ذلك بحضور المهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك، وممثلي شركة آل صادق للإضاءة الحديثة.

استعدادات الإسكندرية لأعياد الربيع

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، أجرى جولة تفقدية موسعة على طول الكورنيش والمتنزهات والميادين العامة، لمتابعة استعدادات استقبال عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال أعياد الربيع.

وأكد اللواء محمد الشريف رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مديريات الخدمات، خلال عيد القيامة المجيد، وشم النسيم، مكلفا رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمرور الميداني على مدار اليوم، والتنسيق مع جميع المديريات لشن حملات مفاجئة على جميع القطاعات لمتابعة استعدادات المحافظة.

وكلف المحافظ تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من توافر كافة السلع الأساسية، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة لا سيما الأسماك الطازجة والمملحة، والتي يزيد الطلب عليها خلال عيد شم النسيم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو السلع غير المطابقة للمواصفات، حفاظًا على سلامة المواطنين.

كما شدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة على مستوى الأحياء، ورفع جميع الإشغالات والتعديات بشكل فوري.

وأوضح المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسية مستمرة في انعقادها لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة لتلقى الشكاوى الطارئة والعاجلة.

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