السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

التحفظ على 213 كيلو فسيخ وملوحة خلال حملات على أسواق الإسكندرية

حملات على أسواق الأسماك
حملات على أسواق الأسماك المملحة بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملات موسعة بالأسواق للتفتيش على محلات الأسماك المملحة، بناءً على تعليمات مشددة من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، والمهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بالرقابة على أسواق الأسماك المملحة، بالتزامن مع استقبال شم النسيم.

التحفظ على 190 كيلو فسيخ وملوحة
 

وتم خلال حملات التفتيش على محلات بيع الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة، التحفظ على 155 كجم فسيخ، و35 كجم ملوحة، وتم سحب عينات بمعرفة مفتشى مكتب الأغذية وتضمنت: (سحب 9عينات فسيخ، سحب 9 عينات رنجة، 3 عينات سردين، 2 عينات ملوحة)، وتم تحرير 5 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و5 محاضر عدم توافر الاشتراطات الصحية بالمحلات.

التحفظ على 23كيلو ملوحة فاسدة
 

كما تم بمعرفة مديرية التموين تحرير محضر حيازة ملوحة غير صالحة للاستهلاك الأدمي بناء على الفحص الظاهرى بمعرفة الطبيب البيطرى وتم التحفظ على 23 كجم ملوحة.

وتم تحرير 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، كما تم المرور على المخابز البلدية وتحرير 3 محاضر انتاج خبز بلدى ناقص الوزن، ومحضر عدم وجود لوحة بيانات، ومحضر عدم وجود سجل التفتيش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات

جاءت الحملة برئاسة جمال عمار وكيل المديرية وفريق العمل التابع له، محمد عادل مدير إدارة تموين غرب والجمرك، والدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة وفريق العمل التابع لها، ورضا حسن مدير إدارة تموين المنتزة وأحمد هيبة رئيس الرقابة، وفريق العمل التابع له، وخالد عوض مفتش تموين الرقابة بالمديرية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين والصحة والطب البيطرى.

تكثيف الحملات خلال شم النسيم 

وكلف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من توافر السلع الأساسية، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة لا سيما الأسماك الطازجة والمملحة، والتي يزيد الطلب عليها خلال عيد شم النسيم، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو السلع غير المطابقة للمواصفات، حفاظًا على سلامة المواطنين.

IMG-20240504-WA0025
IMG-20240504-WA0025
IMG-20240504-WA0026
IMG-20240504-WA0026
IMG-20240504-WA0027
IMG-20240504-WA0027
IMG-20240504-WA0028
IMG-20240504-WA0028
IMG-20240504-WA0029
IMG-20240504-WA0029
مديرية التموين حملات مكبرة الاسماك المملحة شم النسيم محافظ الإسكندرية

مواد متعلقة

محافظ الإسكندرية يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد ببطريركية الأقباط الأرثوذكس

تباين ألوان الرايات على شواطئ الإسكندرية لنشاط الرياح.. ونسب الإشغال 20%

الاحتفال بأعياد الربيع على شاطئ ستانلي.. موكب زهور واحتفالية كبرى برئاسة "مصايف الإسكندرية"

دهان أرصفة وتجهيز الكورنيش.. الإسكندرية تتجمل في عيد القيامة وشم النسيم

"مياه الإسكندرية" تشارك فى مؤتمر المعالجة وإنتاج الهيدروجين الأخضر

توريد 16 ألف طن قمح لصوامع وشون محافظة الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يرفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم

شواطئ الإسكندرية كاملة العدد في "الويك إند".. وأسعار التذاكر من 5 لـ 25 جنيه (صور)

الأكثر قراءة

هل يشكل اتحاد القبائل العربية خطرًا على الأمن القومى المصرى؟.. قصواء الخلالى تصدم المتربصين (فيديو)

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

أندريه زكى: قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط يصدر خلال وقت قريب.. ولن نناقش سيامة المرأة قسًا قبل عام 2026

بعد تعطل الموقع الرسمي.. طريقة معرفة نتيجة اللوتري 2024

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

عيد القيامة في كاتدرائية جميع القديسين

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

قناة كان: خلافات بين أعضاء الكابينت حول عملية اجتياح رفح

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين

مؤامرات مستمرة.. "خطة موسعة" لإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب