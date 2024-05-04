التحفظ على 213 كيلو فسيخ وملوحة خلال حملات على أسواق الإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملات موسعة بالأسواق للتفتيش على محلات الأسماك المملحة، بناءً على تعليمات مشددة من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، والمهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بالرقابة على أسواق الأسماك المملحة، بالتزامن مع استقبال شم النسيم.

التحفظ على 190 كيلو فسيخ وملوحة



وتم خلال حملات التفتيش على محلات بيع الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة، التحفظ على 155 كجم فسيخ، و35 كجم ملوحة، وتم سحب عينات بمعرفة مفتشى مكتب الأغذية وتضمنت: (سحب 9عينات فسيخ، سحب 9 عينات رنجة، 3 عينات سردين، 2 عينات ملوحة)، وتم تحرير 5 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و5 محاضر عدم توافر الاشتراطات الصحية بالمحلات.

التحفظ على 23كيلو ملوحة فاسدة



كما تم بمعرفة مديرية التموين تحرير محضر حيازة ملوحة غير صالحة للاستهلاك الأدمي بناء على الفحص الظاهرى بمعرفة الطبيب البيطرى وتم التحفظ على 23 كجم ملوحة.

وتم تحرير 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، كما تم المرور على المخابز البلدية وتحرير 3 محاضر انتاج خبز بلدى ناقص الوزن، ومحضر عدم وجود لوحة بيانات، ومحضر عدم وجود سجل التفتيش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات

جاءت الحملة برئاسة جمال عمار وكيل المديرية وفريق العمل التابع له، محمد عادل مدير إدارة تموين غرب والجمرك، والدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة وفريق العمل التابع لها، ورضا حسن مدير إدارة تموين المنتزة وأحمد هيبة رئيس الرقابة، وفريق العمل التابع له، وخالد عوض مفتش تموين الرقابة بالمديرية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين والصحة والطب البيطرى.

تكثيف الحملات خلال شم النسيم

وكلف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من توافر السلع الأساسية، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة لا سيما الأسماك الطازجة والمملحة، والتي يزيد الطلب عليها خلال عيد شم النسيم، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو السلع غير المطابقة للمواصفات، حفاظًا على سلامة المواطنين.

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