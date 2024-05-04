السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تباين ألوان الرايات على شواطئ الإسكندرية لنشاط الرياح.. ونسب الإشغال 20%

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

شهدت شواطئ الإسكندرية، صباح اليوم السبت، نشاطًا في حركة الرياح، وارتفاع الأمواج في شواطئ القطاع الغربي، حيث تباينت ألوان الرايات على شواطئ عروس البحر المتوسط.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن شواطئ سيدي بشر، رفعت اليوم، الراية الخضراء نظرًا لوجود حاجز الأمواج، بينما رفعت باقي الشواطئ الراية الصفراء، ورفع شاطئ ستانلي الراية الحمراء، كذلك رفعت شواطئ العجمى والقطاع الغربي الرايات الحمراء.

وبلغت نسب إشغال شواطئ القطاع الشرقي 20%، ولم تزد نسبة الإشغال بشواطئ القطاع الغربي على 15%.

ألوان الرايات على الشواطئ 

وشددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على الالتزام بالتعليمات المدونة على الشاطئ والتي من بينها الالتزام بتعليمات مسئولي الإنقاذ وألوان الرايات المرفوعة على الشاطئ.

وتنقسم ألوان الرايات إلى ثلاثة ألوان ثابتة (حمراء، خضراء، صفراء)، وعند رفع الراية الحمراء على الشواطئ فهي تعلن أن البحر خطر وممنوع السباحة، أما الراية الخضراء تدل على أن البحر  معتدل ومسموح بنزول البحر، وفي حالة رفع الراية الصفراء تكون راية تحذيرية ويجب اتباع تعليمات المنقذ في الأماكن الآمنة والمحددة للسباحة.

استعدادات الشواطئ 

وأعلنت سياحة ومصايف الإسكندرية جاهزية الشواطئ لاستقبال المواطنين والاستعداد لأعياد الربيع وفصل الصيف، موضحة أن أسعار تذاكر الشواطئ تبدأ من 5 جنيهات حتى 25 جنيهًا، ويحصل المواطن على تذكرة دخول الشاطئ استخدام دورات المياه وغرف تغيير الملابس بالمجان دون تحصيل أي رسوم إضافية، مشددة على عدم تحصيل أي إكراميات من رواد الشواطئ، وفي حالة فرص الإكراميات يتم التواصل مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

كما شددت على عدم دخول أي مشروبات كحلية أو مواد مخدرة على الشواطئ وتعرض من يخالف ذلك للإجراءات القانونية، كما رواد الشواطئ بالمحافظة على نظافة الشاطئ وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها على الشواطئ. 

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
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