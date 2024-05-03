الجمعة 03 مايو 2024
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محافظات

"صحة الإسكندرية" ترفع حالة الطوارئ استعدادا لعيد القيامة وشم النسيم

الدكتورة غادة ندا
الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية

أعلنت مديرية الصحة بحافظة الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لمديرية الشؤون الصحية، تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة المجيد، وشم النسيم حتى الاثنين 6 مايو الجاري.

قوافل طبية بمحيط الكنائس والمنتزهات 

ووجهت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بتواجد القوافل الطبية وفرق المبادرات الرئاسية للصحة العامة، وفرق التواصل المجتمعي والعيادات المتنقلة لتنظيم الأسرة في محيط الكنائس خلال احتفالات الاخوة الاقباط، وبالأماكن العامة والمتنزهات المنتشرة بمحافظة الإسكندرية خلال احتفال شم النسيم.

جاهزية فرق الانتشار السريع والطوارئ 

كما تم تكليف مديرى المناطق والإدارات الطبية بالتواجد والمرور على المستشفيات والوحدات التابعة والتأكد من تواجد أطقم الأطباء والتمريض النوباتجيين مع التأكيد على توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات بالمستشفيات والوحدات الصحية.

 كما أكدت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، على جاهزية فرق الانتشار السريع وتوافر فصائل الدم المختلفة ببنوك الدم بالمستشفيات وكذلك تفعيل غرفة الطوارئ بالمديرية على مدار 24 ساعة لتلقى البلاغات ورصد أي حالات أو حوادث طارئة والتعامل معها على وجه السرعة.

 وأوضحت أن خطة الطوارئ خلال الأعياد، تشمل التنسيق مع مرفق الإسعاف للدفع بسيارات مجهزة في حال أي حدث  طارئ.

حملات مكثفة على أماكن بيع الأسماك المملحة 

وشددت وكيل "صحة الإسكندرية" على إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بشن حملات المرور المكثفة على المنشآت الغذائية بالمحافظة خاصة أماكن تصنيع وبيع وحفظ الأسماك المملحة والمدخنة للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، وعدم تسرب أي منتجات غير صالحة للاستهلاك إلى السوق استغلالا للطلب المرتفع خلال فترة الأعياد.

كما أكدت وكيل وزارة الصحة على دور إدارة الأمراض المتوطنة وصحة البيئة في رش محيط الميادين والمتنزهات والحدائق ضد البعوض والذباب والتأكد من نظافتها  للحفاظ على صحة المواطنين.

مديرية الصحة بالإسكندرية عيد القيامة المجيد شم النسيم قوافل طبية محافظة الاسكندرية

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