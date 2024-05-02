مركز علمي متكامل.. "الدستور" داخل مركز القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية

يعد مركز القبة السماوية في مكتبة الإسكندرية، مركزًا علميًا متكاملاً ينافس على مستوى المراكز العلمية العالمية، حيث يهدف إلى تبسيط العلوم وربط الماضي بالحاضر والمستقبل من خلال أقسام المركز الثلاث، فضلاً عن الفعاليات الكبرى التي ينظمها المركز على مدار العام.

وأجرت "الدستور" جولة داخل مركز القبة السماوية العلمي بمكتبة الإسكندرية، والتقت مدير المركز للتعرف على أقسام المركز وما يقدمه للجمهور من فعاليات وأنشطة علمية مختلفة.

وقالت المهندسة هناء حسني، القائم بأعمال مدير مركز القبة السماوية العلمي، إن مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية هدفه الأساسي الذي انشأ عليه هو فكرة تبسيط العلوم للمجتمع عامةً وللأطفال والنشء بشكل خاص، حيث إن أكتر فئة عمرية يتم التعامل معها من سن 4 سنوات وحتى 18 سنة وهى السن ما قبل الجامعي، كما تتواجد أنشطة لطلاب الجامعات.

أضافت لـ "الدستور" أنه يتم تبسيط العلوم لجميع الفئات العمرية بمركز القبة السماوية، من خلال 3أقسام رئيسية بالمركز وهم: قاعة الاستكشاف، مسرح القبة السماوية، ومتحف تاريخ العلوم.

أولًا: قاعة الاستكشاف

أوضحت المهندسة هناء حسني، أن قاعة الاستكشاف، هي قاعة تضم تجارب علمية تفاعلية، هدفها تبسيط العلوم للزائر بمختلف المراحل العمرية، وهذه التجارب العلمية تصنع داخليًا عن طريق مهندسين مدربين داخل وخارج مصر، مشيرة إلى أن صناعة التجارب العلمية هي صناعة نادرة جدًا في الشرق الأوسط، حيث يتفرد فريق مركز القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية بهذه الصناعة.

وتابعت أن فريق مركز القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية، قام بتنفيذ قاعات الاستكشاف والتجارب العلمية في عدد من المراكز العلمية، آخرها متحف طنطا للعلوم بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي.

ولفتت أن قاعة الاستكشاف بالمركز تجدد على فترات محددة لتوافر تجارب جديدة، وتتكون من موضوعات مختلفة بين الميكانيكيا، جسم الإنسان، الفلك، وغيرها من الموضوعات.

ثانيًا: مسرح القبة السماوية

أشارت مدير المركز أن مسرح القبة السماوية، هو الذي يعرض به الأفلام "ال360درجة"، حيث يدخل الزائر القبة السماوية، ومن خلال الجلوس في مقعده يشاهد الفيلم المعروض بتقنية 360درجة، ويتم عرض أفلام في مختلف المجالات العلمية، بالإضافة إلى عروض حية للنجوم من متخصص في علم الفلك وهو الدكتور عمر فكري.

وأضافت أن من المميز في القبة السماوية هو إنتاج أفلام قبب سماوية، حيث تم انتاج 5أفلام حتى الآن، إنتاج 100% بداخل مكتبة الإسكندرية، حيث أنها من الصناعات النادرة في الشرق الأوسط ويتميز بها فريق إنتاج الأفلام بمكتبة الإسكندرية، كما يتم عرض أفلام من دول أوروبا وأمريكا وذلك بعد إتمام عمليات الدبلجة والترجمة وتكيف على الثقافة المصرية للأفلام قبل عرضها.

وتابعت أنه من القباب السماوية النادرة في الشرق الأوسط، والأول في الوطن العربي الذي ينتج افلام قبب سماوية، مميزين بصناعة الأفلام، وتم انتاج افلام عن: الحسن بن الهيثم، الإسكندرية، سماء الإسكندرية، وفيلم كرتون المهمة، وفيلم "من الملك" والذي سيعرض قريبًا.

ثالثًا: متحف تاريخ العلوم

واوضحت أن متحف تاريخ العلوم، هو متحف يحكي تاريخ العلوم في مصر، في ثلاث حقب زمنية مختلفة: العصر الفرعوني، العصر اليوناني، العصر الذهبي للإسلام، مشيرة إلى أن فكرة مركز القبة السماوية العلمي هي ترابط بين الماضي والحاضر، من خلال الثلاث اقسام للمركز وهما متحف تاريخ العلم وقاعة الاستكشاف ومسرح القبة السماوية.

ولفتت إلى أن بالإضافة إلى الاقسام الثلاث الرئيسية بالمركز هناك العديد من البرامج والأنشطة التي تتم طوال العام بداخل المركز، مثال برنامج ورش العمل المقدم لطلبة المدارس، والذي يقدم ورش عمل في مجالات علمية مختلفة مرتبطة بالمناهج العلمية التعليمية، لدعم المدارس الحكومية، بالإضافة إلى البرنامج الصيفي للجمهور والذي يتضمن ورش عمل وبرامج مختلفة في مجالات عدة منها الروبوت، الكودينج، والتصميمات، والشطرنج وغيرها في كافة مجالات العلوم.

الفعاليات والمسابقات

وذكرت أن المركز يقام به العديد الفعاليات مثل احتفالية العلوم والتي تعتبر كرنفال علمي مفتوح للجمهور به العديد من التجارب العلمية وتحمل كل عام موضوع تتحدث عنه الاحتفالية، ويصاحب الورش عروض ومسرحيات وأفلام علمية لتكون فعالية علمية ترفيهية، كما يتم الاحتفال بيوم البيئة، حيث تقام فعالية كبرى للتوعية البيئية، وعلى هامش تلك الفعالية يتم اختيار عدد من المحافظات التي يوجد بها محميات طبيعية لتنفيذ الأنشطة التوعوية بها، بجانب الاحتفال بيوم الأرض، وتنظيم أمسيات ومعسكرات فلكية.

وتابعت أنه بالإضافة إلى الفعالية تقام عدة مسابقات مثال مسابقة العلوم والهندسة والتي تقام على مستوى 8 محافظات وتتم مراحل التصفيات بين الطلاب المشاركين، ويتم تصعيد أفضل 6 مشاريع للمشاركة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن المكتبة تشارك في المعرض الدولي منذ 19عامًا، وآخر 10سنوات حققنا جوائز كبرى ومراكز متقدمة، واستطعنا التنافس على مستوى عالمي.

وأشارت إلى أن المركز ينظم أيضًا مسابقات في الروبوت من سن 4سنوات وحتى 20سنة، وهي مسابقات "فرست ليجو ليج"، وتنظم المكتبة المسابقة المحلية في مصر، ويتم تقسيم كل مرحلة سنية لمسابقة علمية محددة، والهدف الأساسي هو تعليم الأطفال والنشء البرمجة والتصميم والكودنيج، لافتة إلى أن مركز القبة السماوية مركز علمي متكامل ينافس على مستوى العالم، وعضو في مؤسسة" NAMES" وهي رابطة المراكز العلمية بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، و"إكسايت" رابطة تضم جميع المراكز العلمية بأوروبا.

جانب من مركز القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية

جانب من مركز القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية

جانب من مركز القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية

جانب من مركز القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية

جانب من مركز القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية

جانب من مركز القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية

جانب من مركز القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية

جانب من مركز القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية

جانب من مركز القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية

مدير مركز القبة السماوية العلمي

جانب من مركز القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية

جانب من مركز القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية