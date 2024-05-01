"غرفة الإسكندرية" تبحث تنفيذ مشروع "سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية"

عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، اجتماعًا لبحث آليات تنفيذ مشروع "سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية"، وذلك بحضور الدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق الغرفة، وإينريكو أزوني مدير المشروع من الجانب الإيطالي، وعدد من المزارعين والنحالين ومنتجي الألبان.

وخلال اللقاء تم شرح فكرة المشروع والهدف منه، حيث يستهدف المشروع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال والأفراد من صغار المزارعين، ومنتجي السلع الغذائية ومنتجات المناحل والصيادين والحرف اليدوية التقليدية والأغذية السريعة التقليدية للمشاركة في سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية Alexandria Farmers Market.

كما يشمل المشروع تقديم عدد من التدريبات للمشتركين في أساليب التعبئة والعرض والتسعير وسلامة الغذاء، إضافة إلى الدعم الفني، وتوفير مكان بيع أسبوعي في سوق من المقرر أن يقام بموقع متميز وسط مدينة الإسكندرية.

ويأتي المشروع بالتعاون مع محافظة الإسكندرية، ووزارات التموين والتجارة الداخلية والتعاون الدولي والزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة، وبدعم من المعونة الإيطالية والمركز الدولي للدراسات الزراعية لدول البحر الأبيض، واتحاد الزراعة الإيطالي، ومنظمة أسواق المزارعين الإيطالية، والتحالف الدولي لأسواق المزارعين.