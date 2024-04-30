بينهم كندا علوش.. توافد نجوم مهرجان "الإسكندرية للفيلم القصير" على حفل الختام (صور)

توافد نجوم وضيوف مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير منذ قليل، على السجادة الحمراء "الريد كاربت" استعدادًا لانطلاق حفل ختام المهرجان والذي استمر في الفترة من 25 حتى 30 أبريل، وتضمنت الفعاليات، ورش وماستر كلاس، وبرنامج سينما المكفوفين، وعروض الأفلام المشاركة في جميع المسابقات.

ورصدت عدسة "الدستور"، أبرز الفنانين المشاركين في حفل ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ومنهم: كندا علوش، صبري فواز، المنتج محمد العدل، فرح يوسف، ياسمين العبد، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة.



ويكرم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير خلال حفل الختام، فنان التروكاج "المصنعات الفنية" القدير أحمد عرابي، وصانع الأفلام والفنان البصري إسلام كمال والذي يعتبر من أكثر الداعمين لصناعة الأفلام في الإسكندرية، وذلك بمنحهما درع هيباتيا الذهبي.



وسيتم الإعلان خلال حفل الختام عن الأفلام الفائزة في مسابقات في الدورة العاشرة، والتي تشمل مسابقة الأفلام العربية والطلبة، والنقاد.



وتضم مسابقة الأفلام العربية والطلبة في لجنة تحكيمها كل من الدكتورة نائلة عمارة، عميد كلية الإعلام جامعة فاروس، الفنان أحمد مجدي، ممثل ومخرج ومنتج مصري، العماني حميد بن سعيد بن راشد العامري، سيناريست ومخرج أفلام روائية وتسجيلية قصيرة.

أما لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين فتضم كل من الدكتور ناجي وديد فوزي المخرج والمصور السينمائي وأستاذ النقد السينمائي بأكاديمية الفنون، والناقدة ناهد صلاح، الكاتبة والناقدة السينمائية وعضو نقابة الصحفيين المصريين، الصحفي والناقد وائل سعيد، كاتب وناقد مصري وصحفي حر.

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