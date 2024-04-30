الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

سفير فنلندا في زيارة لمكتبة الإسكندرية

سفير فنلندا يزور
سفير فنلندا يزور مكتبة الإسكندرية

زار السفير بيكا كوسونين؛ سفير فنلندا بالقاهرة يرافقه وفد رفيع المستوى من السفارة، مكتبة الإسكندرية، للتعرف عليها باعتبارها معلمًا تنويريًا وحضاريًا في مصر والعالم أجمع. 

واستقبل الوفد هبة الرافعي؛ قائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والمراسم بمكتبة الإسكندرية، وقامت باصطحاب الضيوف في جولة تفقدية تعرفوا فيها على المكتبة وقطاعاتها المختلفة، كما أهدت السفير نسخة من كتاب ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية.

وتضمنت زيارة الوفد قاعة الاطلاع الرئيسية، ومعرض "عالم المعرفة" الرقمي؛ حيث تعرفوا على المشروعات الرقمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل معرض الإسكندرية عبر العصور، ومتحف المخطوطات، ومتحف الآثار، ومعرض شادي عبد السلام، ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما حضر الوفد عرض بالبانوراما الحضارية. 

وفى نهاية الجولة أعرب السفير والوفد المرافق لسيادته عن سعادتهم البالغة لزيارة المكتبة لما تحتويه من كنوز ثمينة وإمكانيات حديثة تخدم الزوار، وللدور الثقافي والتنويري الكبير لمكتبة الإسكندرية.

استقبال سفير السويد بمكتبة الإسكندرية 

وكانت قد استقبلت مكتبة الإسكندرية، أمس السفير هوكان ايمسجورد؛ سفير السويد بالقاهرة، يرافقه وفد دبلوماسي رفيع المستوى من السفارة السويدية بالقاهرة في زيارة لمكتبة الإسكندرية للتعرف عليها عن كثب باعتبارها معلمًا تنويريًا وحضاريًا في مصر والعالم أجمع.
وكان في استقبال الوفد  هبة الرافعي؛ قائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والمراسم بمكتبة الإسكندرية، حيث قامت باصطحاب الضيوف في جولة تفقدية، تعرفوا من خلالها على كافة مزارات ومعالم المكتبة المختلفة.

كما تفقد الوفد قاعة الاطلاع الرئيسية، وتعرفوا على المشروعات الرقمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى المتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل متحف المخطوطات، ومتحف الآثار، ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقاعة نوبل بمبنى المكتبة الرئيسي، كما حضر الوفد عرض بالبانوراما الحضارية.

وأعرب السفير والوفد المرافق عن سعادتهم بما شهدوه بالمكتبة وما تقدمة من خدمات بحثية ورقمية للقراء والباحثين والزوار في كافة المجالات، مؤكدا على الدور الرائد الذي تقوم به المكتبة في نشر الثقافة بين الشعوب.

سفير فنلندا يزور مكتبة الإسكندرية
سفير فنلندا يزور مكتبة الإسكندرية
سفير فنلندا يزور مكتبة الإسكندرية
سفير فنلندا يزور مكتبة الإسكندرية
سفير فنلندا يزور مكتبة الإسكندرية
سفير فنلندا يزور مكتبة الإسكندرية
سفير فنلندا يزور مكتبة الإسكندرية
سفير فنلندا يزور مكتبة الإسكندرية
سفير فنلندا يزور مكتبة الإسكندرية
سفير فنلندا يزور مكتبة الإسكندرية
سفير فنلندا مكتبة الاسكندرية ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية المشروعات الرقمية والتكنولوجية متحف المخطوطات

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