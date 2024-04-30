الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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حملات مكثفة للإدارة العامة للسياحة بالإسكندرية لضبط الأسعار

حملات الإدارة العامة
حملات الإدارة العامة للسياحة بالإسكندرية

شنت الإدارة العامة للسياحة بالإسكندرية، حملات مكثفة على المنشآت السياحية في نطاق أحياء شرق، منتزه أول، و منتزه ثان، للتأكد من التزامها بالأسعار المعتمدة ومكافحة أيّ مخالفات، وذلك بتوجيهات من اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ومتابعة الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

نتائج الحملة

أظهرت نتائج الحملات، التزام منشأة واحدة فقط بقائمة الأسعار المعتمدة، ومخالفة 17 منشأة لعدم اعتماد قائمة الأسعار، وتم استدعاء مسؤلي هذه المنشآت لمقر الإدارة لاستكمال الإجراءات القانونية لتجديد واعتماد قوائم الأسعار الخاصة بهم، مع تحذيرهم من مخاطر عدم الالتزام.

كما أظهرت رصد 3 منشآت بها قوائم أسعار منتهية الصلاحية، وتم إبلاغ المديرين المسئولين بضرورة الحضور إلى مقر الإدارة مع أوراق المنشأة لتجديد قوائم الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم الالتزام.

وأظهرت الحملة كذلك مخالفة 10 منشآت لبيع منتجاتها بأسعار أعلى من الأسعار المعتمدة، وتم إبلاغ المديرين المسئولين بضرورة الحضور إلى مقر الإدارة لتجديد قوائم الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم الالتزام.

وتم رصد منشأتين تم تجديد أسعارهما، وسيتم إبلاغهما بقائمة الأسعار المعتمدة بعد اعتمادها من قبل الإدارة، ومغادرة منشأة واحدة أثناء المرور، وسيتم إعادة المرور عليها مرة أخرى، وملاحظة 3 منشآت بدون أوراق، وتم ترك إخطارات لها بالحضور إلى الإدارة العامة للسياحة لاعتماد قوائم الأسعار.

وأكدت الإدارة العامة للسياحة بالإسكندرية استمرارها في تنفيذ حملات الرقابة على المنشآت السياحية بشكل دوري، لضمان التزامها بالأسعار المعتمدة وحماية حقوق المستهلكين.

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