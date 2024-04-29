الإثنين 29 أبريل 2024
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محافظات

نجوم الفن يُشاركون فى ندوة محمد حفظى بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (صور)

ماستر كلاس المنتج
ماستر كلاس المنتج محمد حفظي بالإسكندرية للفيلم القصير

أقيمت مساء اليوم الإثنين، ندوة للمنتج محمد حفظي في آخر أيام عروض مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بدورته العاشرة، حضرها عدد كبير من جمهور محافظة الإسكندرية ونجوم وصناع السينما من مصر والعالم، أدارها المدير الفني للمهرجان موني محمود.

حضر فعاليات الندوة كل من كندا علوش، وفرح يوسف، ورانيا يوسف، والسينمائيين المخرجة هالة جلال، والمخرج صفي الدين محمود، والمنتج والكاتب أحمد عامر، المخرجة كوثر يونس، المنتج والكاتب أحمد عامر، والمنتج محمد العدل وغيرهم.

وبدأ حفظي كلمته، بالحديث عن اتجاهه للإنتاج والذي جاء تدريجيًا وقال: بعد فيلم "السلم والثعبان" بدأت أفكر في تأسيس شركة هدفها دعم مشاريع جيدة تبحث عن تمويل، وعلق: "الحقيقة تركيزي في الإنتاج أخذني من الكتابة، لكن أنا مستمتع أكثر كمنتج يساعد مشاريع أخري تحتاج فرصة لتطويرها".

وأشار حفظي إلي مفهوم خاطئ لدي الكثيرين، يتضمن أن الفيلم القصير هو مرحلة للوصول للفيلم الطويل، مؤكدا أن استمرار أي مخرج في تقديم الأفلام القصيرة لا يقلل منه والتي اعتبرها مكانا لاكتشاف المواهب.

وتطرق حفظي إلى أن تراجع الإقبال علي صناعة الأفلام القصيرة في مصر، قد يكون بسبب ضعف العائد المجزي، مشيرًا إلى أنه من خلال شركته يعمل هذه الفترة على تجهيز لفيلم قصير مدته 10 دقائق.

وتابع: أعتقد أن وجود حدث متخصص فى الأفلام القصيرة مثل مهرجان الإسكندرية سيكون مشجعا لإنتاج أكبر لهذه النوعية من الأفلام، لما له من دور فعال في نشر هذه الثقافة السينمائية.

بروتوكول تعاون إنتاجي لصناعة الأفلام القصيرة 

من جانبه، وجه المنتج صفى الدين محمود الدعوة لتدشين بروتوكول تعاون بين أكثر من كيان إنتاجي لصناعة أفلام قصيرة تعطي الفرصة للمواهب في التعبير عن أنفسهم، وهي الدعوة التي قوبلت بترحاب كبير من كل الحضور.

ويعتبر ماستر كلاس محمد حفظي هو الثالث الذي أقيم خلال فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان وسبقه ماستر كلاس للفنان سيد رجب وآخر لمهندس الديكور أحمد فايز.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير سيختتم عروضه مساء اليوم بسينما مترو بمحطة الرمل علي أن يقام حفل الختام غدا بأوبرا ومسرح سيد درويش.

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مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير محافظة الاسكندرية صناع السينما ماستر كلاس نجوم الفن

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