الأحد 28 أبريل 2024
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أحمد فايز: أعشق الأفلام القصيرة وأعتبرها تفكيرًا خارج الصندوق (صور)

مهندس الديكور احمد
مهندس الديكور احمد فايز

أقام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، مساء اليوم ماستر كلاس لمهندس الديكور السينمائي أحمد فايز بالمتحف الروماني اليوناني أدارها المدير الفني للمهرجان موني محمود بحضور جماهيري كبير من شباب الإسكندرية، ومن الفنانين والسينمائيين منهم رانيا يوسف ومحمد يوسف "اوزو" والمخرجة الفلسطينية نجوي نجار والدكتور يوسف العميري.

في البداية، تحدث فايز عن رحلته مع الأفلام القصيرة قائلا: "أنا من محبي الأفلام القصيرة لأنها تفكير خارج الصندوق، وتعطي صناعها عمرا أطول، ومنذ كنت طالبًا في معهد السينما وعلى مدار دراستي قدمت 11 فيلما قصيرا من حبي لها على الرغم من أنه كان مطلوبا مني فيلم قصير واحد فقط في مشروع التخرج، وأعتقد أن سر نجاح الفيلم القصير هو وجود فريق متعاون يحاول الوصول لأهداف معينة في حدود المتاح.

وأشار فايز إلى أن أهم شيء لمهندس الديكور هو السيناريو الذي سيبني عليه شغله وأهم شخصين في العمل بعد المؤلف بالنسبة للمخرج هو مهندس الديكور ومدير التصوير لأنهما ينقلان للشاشة وجهة نظر المخرج، لذلك ضروري أن يكون هناك كيميا بينهم.

وأكد أن نصائح أستاذه مهندس الديكور صلاح مرعي تأثر بها في حياته وما زال يتذكر هذه النصائح حتى الآن، ووعد بتقديم ورشة للديكور ابتداءً من الدورة القادمة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

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مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير المتحف الروماني اليوناني احمد فايز ماستر كلاس الأفلام القصيرة

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