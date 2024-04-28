جدول عروض اليوم الرابع من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

تشهد فعاليات اليوم الرابع من مهرجان "الإسكندرية للفيلم القصير"، في دورته العاشرة، عرض 12 فيلمًا ضمن مسابقاته المختلفة، بدءًا من الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، في سينما مترو بوسط الإسكندرية.

ويعرض ضمن المسابقة الروائية الدولية، أفلام "تكبير" (إسبانيا) من إخراج چوردي كالفيت، "إيجر 1552" (المجر) من إخراج أتيلا ساس، "جناحا زرقاء اليمامة" (السعودية) من إخراج عبد العزيز آل سلطان، و"التضحية المقدسة" (كندا) من إخراج جان كلود لوبلان.

وضمن مسابقة التحريك الدولية، تعرض أفلام "ليلة طويلة" (مصر) من إخراج أحمد عادل، "حلم العروس" (الصين، كندا) من إخراج جو تشانغ، و"النصف فقط" (إسبانيا) من إخراج خورخي مورايس باييه.



في حين يعرض فيلمي "صومعة بودابست" (المجر) من إخراج زوفيا باكزولاي، و"أنا غرازيلا" (إيطاليا) من إخراج جوزيبي أنتوني دي مارتينو ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الدولية.

وضمن مسابقة الفيلم العربي، فيعرض فيلمي "أزمة قلبية" (سوريا) من إخراج عمرو علي، و"غرفة صغيرة" (العراق) من إخراج كميرن بتاسي.



وضمن مسابقة الطلبة المصريين، "لن تشرق الشمس" (المعهد العالي للسينما بالقاهرة) من إخراج أدهم خالد.

إدارة المهرجان

تتكون إدارة مهرجان "الإسكندرية للفيلم القصير" من محمد محمود رئيسًا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الاجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة آكت، أفلام مصر العالمية، محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.

وانطلقت فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة، في 25 إبريل الجاري، بحفل الافتتاح مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية، بحضور عدد من الفنانين، وصناع الأفلام، وأعضاء لجان تحكيم مسابقات المهرجان، بينهم الفنان سيد رجب، والفنانة رانيا يوسف، والفنانة سلوى محمد علي، والفنان حمزة العيلي، والمنتج محمد العدل الرئيس الشرفي للمهرجان، ويستمر حتى 30إبريل الجاري.