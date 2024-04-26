"التنمية تنتصر علي الإرهاب".. "حُماة الوطن" بالإسكندرية يحتفل بذكرى تحرير سيناء

نظمت أمانة اللجان النوعية المتخصصة بحزب "حُماة الوطن" بـ الإسكندرية، اليوم الجمعة، ندوة بعنوان "التنمية في سيناء تنتصر على الإرهاب" في مقر الحزب بمنطقة سموحة.

جاء ذلك في إطار الاحتفال بعيد تحرير سيناء وضمن فعاليات منتدى التنوير الشهري الذي يقام تحت رعاية اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، وتوجيهات محمد السيد مجاهد أمين عام الحزب بالإسكندرية.

وقالت الدكتورة سحر الشريف، أمين أمانة اللجان النوعية المتخصصة، إن الحزب حريص على إقامة الندوات الثقافية التي تهدف إلى التأثير الإيجابي على المجتمع، بتعزيز الانتماء، ورفع الوعي الثقافي باستضافة مفكرين وشخصيات بارزة في مختلف المجالات لمناقشة القضايا الثقافية والفكرية، وتقديم محتوى هادف يساهم في تنوير المجتمع، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية وإنجازاتها في مختلف المجالات، وتعريف المواطنين بخطط التنمية المستقبلية.

وأكد اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف السابق بالإسكندرية، على أن الأحداث الجارية في قطاع غزة لها تأثير سلبي على مصر والمنطقة والعالم أجمع.

وأشار “رشاد” إلى أن الدولة المصرية مرت بالعديد من المحطات التاريخية لتحرير أراضي سيناء، والتي تُعد ذات أهمية خاصة لدى جميع المصريين نظرًا للتضحيات الجسيمة التي قدمها أبناء الوطن على مر التاريخ.

وأضاف أن الدولة المصرية نفذت استراتيجية تنموية شاملة في سيناء تضمنت العديد من المحاور منها توفير الأمن والاستقرار من خلال مكافحة الإرهاب والجريمة، وتعزيز قدرات أجهزة الأمن المصرية، وتطوير البنية التحتية في سيناء، بما يشمل الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي، وإنشاء مدن ومجتمعات جديدة، وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة في سيناء، خاصة السياحة والزراعة والصناعة والتجارة، وتعزيز الهوية الثقافية المصرية بالمنطقة، من خلال إقامة الفعاليات الثقافية والفنية، ودعم المؤسسات الثقافية، والاهتمام بتنمية المجتمع السيناوي، بتحسين الخدمات التعليمية والصحية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وقال محمد سعد، مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة الأسبق بالإسكندرية، إن سيناء لها أهمية استراتيجية كبيرة حيث تمثل العمق الإستراتيجي لمصر وتساهم في حماية أمنها القومي، لكونها بوابة مصر الشرقية على العالم لوقوعها على مفترق طرق التجارة العالمية، بالإضافة إلى أنها تتمتع بثروات طبيعية هائلة، مثل المعادن والنفط والغاز الطبيعي، وتعد وجهة سياحية هامة لتمتعها بالعديد من الشواطئ والمزارات الدينية الجاذبة للسياح.

وأضاف اللواء حافظ محمود مساعد وزير التجارة والصناعة الأسبق، إن استراتيجية تنمية وتعمير سيناء التي تتبعها الدولة المصرية هي استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في شبه الجزيرة، وتعزيز الأمن والاستقرار، وخلق فرص جديدة للحياة الكريمة لأبناء سيناء.

واستعرض مساعد وزير التجارة والصناعة الأسبق استراتيجية الدولة لتنمية سيناء التي تشمل إنشاء شبكة واسعة من الطرق الحديثة والأنفاق التي تربط مختلف مدن ومحافظات سيناء ببعضها البعض، وبالدلتا وباقي أنحاء مصر، وتحديث وتطوير شبكة النقل العام في سيناء، بما في ذلك إنشاء خطوط جديدة للسكك الحديدية والحافلات، وإنشاء العديد من محطات الطاقة لتوفير الكهرباء للمناطق السكنية والصناعية، وتنفيذ مشروعات ضخمة لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتوفير مياه الشرب النظيفة للمواطنين، بالإضافة إلى مشروعات الزراعة والري والثروة الحيوانية.

من جانبه أكد محمود عسكر الأمين العام المساعد وأمين التنظيم بالإسكندرية، حرص الحزب على مشاركة أهالينا بالمجتمع السكندري في جميع المناسبات الوطنية التي تؤكد على وحدة الشعب المصري وتلاحمه في الدفاع عن الوطن.

كما أنها تمثل تجديدا للعهد ببذل كل الجهود من أجل بناء مستقبل أفضل لمصر، من خلال إقامة المشروعات التنموية في سيناء لتحقيق الأمن بالتنمية، التي أسفرت عن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، منها ارتفاع مستوى المعيشة في سيناء بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، وانخفاض معدلات البطالة، وتحقيق الأمن والاستقرار لأهالينا في سيناء بعد القضاء على الإرهاب، وجذب الاستثمارات الأجنبية بعد إنشاء منطقة صناعية حرة وتقديم حوافز استثمارية.

وأضافت الدكتورة مروة حافظ الأمين العام المساعد، أن لأرض سيناء أهمية خاصة لدى جميع المصريين وذلك بسبب التضحيات التي شهدتها هذه الأرض المباركة من أبناء الوطن على مر التاريخ للحفاظ عليها، ولذا فإن الدولة المصرية بذلت جهودا ضخمة على كافة الأصعدة لتحقيق التنمية في سيناء وإحداث طفرة تنموية بها غير مسبوقة في مختلف المجالات، مما يؤهلها لتكون مركز إقليمي للتجارة والصناعة والسياحة.

شهدت الندوة التي أدارها أحمد بسيوني أمين مساعد أمانة اللجان النوعية المتخصصة حضور لفيف المجتمع السكندري وأعضاء الحزب وقياداته.

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