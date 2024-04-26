بحضور نجوم "الإسكندرية للفيلم القصير".. ماستر كلاس لـ"سيد رجب" بالمتحف اليوناني الروماني

شهد المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، اليوم، توافد نجوم وضيوف مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وذلك لحضور ماستر كلاس للفنان الكبير سيد رجب، وأدارت الماستر الفنانة سلوى محمد علي، بحضور الفنانة رانيا يوسف، والفنان حمزة العيلي، وضيوف المهرجان والمشاركين في الماستر كلاس، وذلك وسط أجواء مميزة بداخل المتحف اليوناني الروماني.

وتحدث الفنان سيد رجب عن مشواره الفني، وسعادته بتكريمه من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وتضمن الماستر كلاس كيفية تحضير الممثل لشخصيته مسرحيًا وسينمائيًا وكيفية تطويره لأدواته ليضمن الاستمرارية.

وانطلقت فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير أمس بحفل الافتتاح، وتستمر فعالياته حتى 30 أبريل الجاري والتي تتضمن العديد من العروض السينمائية، والورش الفنية.

وتم تكريم خلال حفل الافتتاح الفنان سيد رجب، كما تم تكريم المخرجة والكاتبة والمنتجة هالة جلال لمساهماتها الكبيرة في صناعة السينما المصرية.

وأكد الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما، على الدور المحوري لوزارة الثقافة المصرية في الدعم المستمر للمهرجان وصناعة الفيلم القصير، مشددًا على التزام الوزارة بتعزيز نمو وتطور السينما في مصر.

وأعرب عن امتنانه لدعمها المستمر للمهرجان ومساهماتها في مجتمع صناعة الأفلام.

كما أكدت المهندسة جيهان مسعود نائبًا عن محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، دعم المحافظة للمهرجان وصناعة السينما القصيرة، مؤكدة إلتزام المحافظة بتعزيز نمو السينما في مصر، مع الامتنان لمشاريع الشباب المستمرة والمساهمات في مجتمع صناعة الأفلام.

وتحدث الرئيس الشرفي للمهرجان المنتج السينمائي الدكتور محمد العدل عن رحلته مع المهرجان منذ انطلاقته، مؤكدا دعمه الدائم وحبه وإيمانه برسالته، مؤكدًا أهمية المهرجان ودور الأفلام القصيرة في تعزيز التبادل الثقافي والتعبير الفني.

وفي كلمة رئيس المهرجان المخرج محمد محمود أشار إلى تطور المهرجان منذ عام 2015، حيث بدأ كمهرجان عربي ثم تطور ليصبح مهرجانًا دوليًا.

وأكد على تنوع الأفلام القصيرة المعروضة، من روائية ووثائقية ورسوم متحركة، من مختلف البلدان.

وعبر عن الامتنان لجميع داعمي المهرجان على شراكاتهم ومساهماتهم، متوجهًا بالشكر لفريق عمل المهرجان المنتج موني محمود، المخرج محمد سعدون، والناقد الأرميني السكندري دانيال تانيليان وعبدالرحمن أحمد، ومها محمود والناقد محمد أحمد، على عملهم طوال السنوات الماضية.

ويعد مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير احتفالية سينمائية تقام كل عام، اسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الإجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

جانب من ماستر كلاس الفنان سيد رجب

جانب من ماستر كلاس الفنان سيد رجب

جانب من ماستر كلاس الفنان سيد رجب

جانب من ماستر كلاس الفنان سيد رجب

جانب من ماستر كلاس الفنان سيد رجب

جانب من ماستر كلاس الفنان سيد رجب