الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير: "بدأ بفكرة وتحول إلى منبر اكتشاف المواهب"

مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

قال المخرج محمد محمود، رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، إن المهرجان بدأ بفكرة عام 2015، ليكون منبر للمواهب الشابة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تخصيص مهرجان لتعريف الجمهور البسيط بالفيلم القصير، لتكون حركة الوصل بين صناع الافلام والجمهور.

وتوجه بالشكر لفريق عمل المهرجان على مدار 9سنوات، وداعمي المهرجان الدكتور محمد العدل والدكتور خالد عبد الجليل، وجمهور الإسكندرية الذي له الفضل في نجاح المهرجان.

 

وصول أفلام المهرجان إلى جميع أنحاء الإسكندرية

وأعرب محمد سعدون مدير المهرجان، عن سعادته بمشاركة كافة المؤسسات والمراكز الثقافية  ودور العرض والمتاحف لوصول أفلام المهرجان إلى جميع أنحاء الإسكندرية.

وأوضح “سعدون” أن الدورة الأولى للمهرجان كان فريق العمل 6افراد فقط، وفي الدورة العاشرة وصل فريق التنظيم، لـ 100فرد، ليكون المهرجان له وجود وتأثير بالمنطقة العربية.

ووجه موني محمود مسؤول الإدارة الفنية، الشكر للأفراد الذين شاركوا بالمهرجان منذ أول دورة، فضلًا عن الشكر لداعمي المهرجان على رأسهم  محافظة الإسكندرية، ووزارة الثقافة، ووزارة التضامن.

انطلاق الدورة العاشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وانطلق مساء اليوم الخميس، حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة، بمسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية، بحضور عدد من الفنانين، وصناع الأفلام، وأعضاء لجان تحكيم مسابقات المهرجان، بينهم الفنان سيد رجب، والفنانة رانيا يوسف، والفنانة سلوى محمد علي، والفنان حمزة العيلي، والمنتج محمد العدل الرئيس الشرفي للمهرجان.

ويكرم المهرجان ثلاثة من صناع الأفلام وهم الفنان سيد رجب، المصور والمخرج إسلام كمال، ومنفذ الديكور وصانع التروكاج أحمد عرابي.

مسابقات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وتشمل مسابقات المهرجان: مسابقة الأفلام الروائية- دولي، مسابقة الأفلام الوثائقية- دولي، مسابقة أفلام التحريك- دولي، مسابقة الطلبة - للمصريين، وأعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن أعضاء لجان تحكيم عدد من المسابقات في الدورة العاشرة.

ويعد مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير احتفالية سينمائية تقام كل عام، اسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الإجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

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