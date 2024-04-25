الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"صرف الإسكندرية" تستقبل وفدًا أردنيًا والوكالة الألمانية لمتابعة أحدث أساليب الحصول على شهادة TSM

وفد أردني يزور صرف
وفد أردني يزور صرف صحي الإسكندرية

استقبلت شركة الصرف الصحي بـالإسكندرية، وفدًا من شركات صرف صحي الأردن بمصاحبة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، للوقوف على أحدث أساليب الحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة من أعمال التجهيز والاستعداد للتفتيش على محطات الصرف الصحي.

الوفد الأردني يتفقد محطة معالجة خورشيد 

وتفقد الوفد الأردني محطة معالجة توسعات خورشيد، والتي تعمل بطاقة تصميمية 35 ألف م3/ يوم لمعايشة إجراءات الحصول علي شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، وإجراءات التفتيش لملفات محطة المعالجة من فريق تفتيش TSM من الشركة القابضة.

ويأتي حصول محطات الصرف الصحي على شهادة الإدارة الفنية المستدامة عقب تفقد المفتشين المعتمدين وممثلى الشركة القابضة مياه الشرب والصرف الصحى والتأكد من استيفاء كافة المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة TSM والتى تضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة واستدامة الخدمة بتحقيق صرف صحى أمن بالجودة المطلوبة.

ورحب اللواء محمود نافع بالوفد الأردني وبوفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، معربًا عن خالص تقديره واعتزازه بالزيارة، واستعرض مراحل تطور منظومة الصرف الصحي والتحديات التي تواجه المنظومة في السنوات الأخيرة وأساليب التعامل مع مياه الأمطار، وجهود الشركة في مجال حماية البيئة والمعالجة والصرف الصناعي.

كما استعرض عددًا من مشروعات البنية التحتية بالإسكندرية وأثرها على تطوير الأداء لخدمة المواطنين، وكذلك مشروعات الحفاظ على الطاقة واستخدام الطاقة البديلة لتشغيل المحطات للحفاظ على البيئة.

وأكد "نافع" على دور الشركة القابضة والشركات التابعة لها في حماية البيئة من الملوثات ودعم الدولة الكبير في مجال المخلفات الصلبة وكافة العناصر المرتبطة بها من نقل المخلفات والمدافن الصحية وتوليد الطاقة، وإعادة الاستخدام الآمن لكافة نواتج عملية المعالجة.

جانب من زيارة الوفد الأردني للصرف الصحي بالإسكندرية
جانب من زيارة الوفد الأردني للصرف الصحي بالإسكندرية
جانب من زيارة الوفد الأردني للصرف الصحي بالإسكندرية
جانب من زيارة الوفد الأردني للصرف الصحي بالإسكندرية
جانب من زيارة الوفد الأردني للصرف الصحي بالإسكندرية
جانب من زيارة الوفد الأردني للصرف الصحي بالإسكندرية
جانب من زيارة الوفد الأردني للصرف الصحي بالإسكندرية
جانب من زيارة الوفد الأردني للصرف الصحي بالإسكندرية
شركة الصرف الصحي صرف صحي الأردن الوكالة الألمانية شهادة الإدارة الفنية محطات الصرف

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