الكشف على 1352 مواطن خلال قافلة طبية بقرية "بنجر 7" غرب الإسكندرية

وجهت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، قافلة طبية مجانية للكشف على أهالي قرية “بنجر 7” على مدار يومين، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وقالت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن القافلة ضمت 9 تخصصات ( باطنة - أطفال - أسنان - جراحة - عظام - نسا وتوليد - تنظيم أسرة - جلدية - رمد ) وشارك فيها 54 عضو من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت إلى أنه تم توقيع الكشف الطبى على 1352 مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 15 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وقالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، إنه تم خلال القافلة إجراء 254 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و99 تحليلًا بمعمل الطفيليات و9 اشعة سينية، بالإضافة إلى فحص 213 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 592 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.