الأربعاء 24 أبريل 2024
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قائد غواصين يكشف نصائح مهمة للمصطافين في الإسكندرية (لايف)

قائد فريق غواصين
قائد فريق غواصين الخير

مع بدء فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة، تشهد الإسكندرية إقبالًا كبيرًا على الشواطئ من أهالي المدينة والمصطافين، حيث تعد عروس البحر المتوسط، المصيف الأول والأساسي للكثير من الأسر والعائلات من جميع المحافظات، وتزامنًا مع الاستعداد لعيد شم النسيم، وتوافد المصطافين على الإسكندرية، هناك العديد من التعليمات التي يجب على رواد الشواطئ اتباعها للحفاظ على سلامتهم، والاستمتاع بصيف آمن.

"الدستور" التقت بقائد غواصين الخير، لاستعراض الخطوات التي يجب على رواد الشواطئ اتباعها والنصائح والتحذيرات الموجهة خاصة للشباب للحفاظ على أرواحهم.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين، إن هناك العديد من التعليمات يجب أن يلتزم بها رواد الشواطئ لسلامتهم وتجنب حدوث أي حالة غرق، مشيرًا إلى أنه إذا تم اتباع هذه التعليمات والارشادات ستصبح الإسكندرية بلا غرقى ومصر بلا غرقى، وهو ما نستهدفه من خلال التوعية المستمرة.  

إتباع ارشادات الشواطئ

وأضاف لـ " الدستور" أنه يجب على رواد الشواطئ تنفيذ عدة خطوات لسباحة آمنة وعدم التعرض للغرق، وأن أول ما يتم إتباعه من المصطاف، هى قراءة تعليمات السباحة الآمنة، التي تم نشرها من خلال الإدارة المركزية للسياحة والمصايف من خلال لوحات إرشادية على جميع الشواطئ بالإسكندرية، بالإضافة إلى التعرف على ألوان الأعلام أو الرايات الخاصة بحالة البحر والتي ترفع على الشواطئ، حيث يجب على المواطن أن ينتبه جيدًا لألوان تلك الرايات.

ألوان رايات البحر ودلالتها

وأوضح أن رايات البحر  تنقسم إلى ثلاثة ألوان ثابتة (حمراء، خضراء، صفراء)، وعند رفع الراية  الحمراء على الشواطئ فهي تعلن أن البحر خطر وممنوع السباحة، أما الراية الخضراء تدل على أن البحر  معتدل ومسموح بنزول البحر، وفي حالة رفع الراية الصفراء تكون راية تحذيرية ويجب اتباع تعليمات المنقذ في الأماكن الآمنة والمحددة للسباحة.

الالتزام بمواعيد السباحة بالشواطئ

وتابع أن مرتادي الشواطئ يجب عليهم الإلتزام بنزول البحر في الوقت المحدد للسباحة وهى ضمن التعليمات الارشادية، حيث يسمح بالنزول للمياه من الشروق إلى الغروب من الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساءً وتلك الفترة التي يتواجد بها مسؤولي الإنقاذ بالشواطئ، وذلك لحماية أي مواطن والحفاظ على حياته.

خطورة البحر المفتوح وملتم يوليو

وأشار إلى أن الشباب يجب أن يكونوا على قدر من الوعي، للحفاظ على أرواحهم، من خلال عدم التهور والنزول في الأوقات غير المحددة، أو السباحة في المناطق الغير آمنة، أو في حالة ارتفاع الأمواج والتحذير بخطورة البحر، خاصة في البحر المفتوح بشواطئ العجمي والساحل والتي تحدث بها حالات غرق كثيرة آخرها غريق الساحل الشمالي الذي تم انتشاله بعد 5 أيام.

وشدد قائد غواصين الخير على الإنتباه جيدًا لملتم شهر يوليو، والذي يبدأ مع بداية الشهر حتى منتصفه، حيث تكون حالات الغرق في تلك الفترة كثيرة وذلك بسبب التيارات المائية التي تحدث في تلك الفترة، ويجب خلال أيام الملتم عدم نزول البحر نهائيًا خاصة في البحر المفتوح.

فريق تطوعي بكل محافظات مصر

وأكد أن فريق غواصين الخير في جميع محافظات مصر، هو فريق تطوعي لحالات الإنقاذ وانتشال الغرقى بدون مقابل، وجميع الغواصين المشاركين بالفريق يتطوعون بمجهودهم ومعداتهم، لانتشال الغرفة في جميع محافظات مصر. 

https://www.facebook.com/share/v/UCXmot715maatyrw/?mibextid=oFDknk

فصل الصيف غواصين الخير صيف آمن الإسكندرية ارشادات الشواطئ رايات البحر

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