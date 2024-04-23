الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يناقش تعزيز التعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان

تعاون بين الإسكندرية
تعاون بين الإسكندرية والمجلس القومي لحقوق الإنسان

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، لمناقشة تعزيز التعاون بين المحافظة والمجلس القومي لحقوق الإنسان في جميع المجالات خاصة الحقوق الاقتصادية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق بيئة محفزة للاستثمار والنمو الاقتصادي، جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.

وأكد اللواء محمد الشريف، جهود محافظة الإسكندرية في تفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية، وذلك من خلال التركيز على تعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وأشار الشريف إلى الإنجازات التي حققتها المحافظة في مجال تعزيز الحقوق الاقتصادية، مسلطًا الضوء على: مشروع بشائر الخير هذا المشروع الإسكاني الضخم الذي ساهم في توفير سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية، ومشروع محور المحمودية الذي يعد أحد أهم المشروعات التي تم تنفيذها لتحسين البنية التحتية في المحافظة وخلق فرص عمل جديدة وتسهيل حياة المواطن السكندري.

منافذ خدمية لتوفير السلع الأساسية للمواطن

كما تم الحديث عن المنافذ الخدمية التي نفذتها المحافظة بالتعاون مع مختلف الجهات، حيث تم إنشاء العديد من المنافذ الخدمية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات دورية لمراقبة الأسعار والحد من ظاهرة الغلاء.

دعم محافظة الإسكندرية لتعزيز الحقوق الاقتصادية 

من جانبه، أشاد الدكتور محمد ممدوح، بالجهود المميزة التي تبذلها محافظة الإسكندرية في تعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطنين، موضحًا أن هذه الجهود تسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين.

وأكد استعداد المجلس القومي لتقديم الدعم اللازم لمحافظة الإسكندرية في استمرار جهودها لتعزيز الحقوق الاقتصادية، وتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الجهات المعنية.

محافظ الإسكندرية المجلس القومي لحقوق الإنسان تعزيز التعاون المشروعات والمبادرات الحقوق الاقتصادية

مواد متعلقة

صدى كبير لمقاطعة الأسماك بالإسكندرية.. والحملة: مستمرون حتى انخفاض الأسعار

"خدمة المجتمع" بجامعة الإسكندرية يناقش ملف محو الأمية

خليه يعفن.. أهالى الإسكندرية: مقاطعة الأسماك الحل الوحيد لمواجهة جشع التجار

محافظ الإسكندرية: رصف 13 شارع بأحياء عامرية أول وثان خلال 2024

"حياة كريمة" طوق نجاة لأهالي برج العرب والأهالي: حققت طفرة حقيقية بالقرى

مكتبة الإسكندرية تشهد فعالية "مصر: حكاية الإنسان والمكان"

إزالة 399 حالة إشغال.. تواصل حملات التصدي للتعديات على الطرق بالإسكندرية

غلق 77 منشأة وتحرير 1215 محضرًا متنوعًا بالإسكندرية

الأكثر قراءة

عاجل| مصر تنفى تمامًا أى تداول مع إسرائيل حول اجتياح رفح وتؤكد مجددًا رفضها القاطع له

عاجل| الأهلى يستفسر عن سعر مابولولو.. وعودة ياسر إبراهيم بعد مازيمبى

عاجل.. حملة مقاطعة الأسماك تصل القاهرة.. ومواطنون: يجب تعميمها

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة 2024 والتسجيل لشهر مايو

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

صور

مهرجان القاهرة الأدبي

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك