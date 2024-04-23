محافظ الإسكندرية يناقش تعزيز التعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، لمناقشة تعزيز التعاون بين المحافظة والمجلس القومي لحقوق الإنسان في جميع المجالات خاصة الحقوق الاقتصادية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق بيئة محفزة للاستثمار والنمو الاقتصادي، جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.

وأكد اللواء محمد الشريف، جهود محافظة الإسكندرية في تفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية، وذلك من خلال التركيز على تعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وأشار الشريف إلى الإنجازات التي حققتها المحافظة في مجال تعزيز الحقوق الاقتصادية، مسلطًا الضوء على: مشروع بشائر الخير هذا المشروع الإسكاني الضخم الذي ساهم في توفير سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية، ومشروع محور المحمودية الذي يعد أحد أهم المشروعات التي تم تنفيذها لتحسين البنية التحتية في المحافظة وخلق فرص عمل جديدة وتسهيل حياة المواطن السكندري.

منافذ خدمية لتوفير السلع الأساسية للمواطن

كما تم الحديث عن المنافذ الخدمية التي نفذتها المحافظة بالتعاون مع مختلف الجهات، حيث تم إنشاء العديد من المنافذ الخدمية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات دورية لمراقبة الأسعار والحد من ظاهرة الغلاء.

دعم محافظة الإسكندرية لتعزيز الحقوق الاقتصادية

من جانبه، أشاد الدكتور محمد ممدوح، بالجهود المميزة التي تبذلها محافظة الإسكندرية في تعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطنين، موضحًا أن هذه الجهود تسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين.

وأكد استعداد المجلس القومي لتقديم الدعم اللازم لمحافظة الإسكندرية في استمرار جهودها لتعزيز الحقوق الاقتصادية، وتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الجهات المعنية.