إزالة 399 حالة إشغال.. تواصل حملات التصدي للتعديات على الطرق بالإسكندرية

واصلت أحياء الإسكندرية، التصدي للاشغالات والتعديات، حيث تم شن حملات موسعة، وذلك في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء، بمواجهة المخالفات بعروس البحر المتوسط.

إزالة 99 حالة إشغال بالمنتزه ثان

أطلقت الدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزه، حملة مكبرة بحضور اسلام جمعة سكرتير عام الحي، ومدير إدارة أشغال الطريق بالحي، لردع تجاوزات المحال المخالفة والباعة الجائلين.

واستهدفت الحملة: طريق الطابية كوبري العامية، شوارع ملك حفني السياحي، عمارات التأمين الصحي، 25 طوسون، اللواء حسن كامل، ملك حفني بحري، أيضا ميدان المندرة الكوبري.

وجرى خلال الحملة إزالة 99 حالة إشغال طريق متنوعة، وإزالة الحواجز المتنوعة في نطاق الحملة، وذلك لتيسير حركة السير، ولمنع الزحام المروري.

غلق 6 منشآت و160حالات إشغال بالمنتزه أول



وفي حي المنتزه أول، دفع اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس الحي، بحملة موسعة بنطاق الحي، استهدفت فروشات الأرصفة والتعديات على حرم الطريق العام واستحواذ الأرصفة بشارع الجلاء ومنطقه فيكتوريا وشارع 30 والصداقة ومصطفى كامل.



وأسفرت الحملة عن التحفظ على نحو 160حالة إشغال متنوعه وغلق 6 منشآت تجارية لمخالفتهم قرارات الغلق والتنبيه بعدم تكرار المخالفة.

كما دفعت المهندسة زينب السيد، رئيس حى وسط بحملة لإزالة الاشغالات والتعديات، على الطريق العام وتنفيذ للمراقبة على الاسواق والمنشآت التجارية، وذلك تحت اشراف المهندسة دعاء عبد الرزاق سكرتير عام الحي، المكتب الفني لمحافظ ووحدة التدخل السريع بالمحافظة، والإدارات المعنية بالحي.

وأسفرت الحملة عن رفع 140 حالة اشغال وتحصيل مبلغ 17250 جنيهًا بإجمالي غرامات، واستهدفت الحملة شوارع "طريق الجيش- صفية زغلول- سوتر - محور المحمودية".

حملات بأحياء الإسكندرية

حملات بأحياء الإسكندرية