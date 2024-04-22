"تموين الإسكندرية" تواصل حملات لمتابعة التزام المخابز بتسعيرة "رغيف العيش"

وجهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات مكبرة بناءً على تعليمات المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على المخابز السياحية والأفرنجية.

وفي هذا الصدد، قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة، بالاشتراك مع مباحث التموين بحملة تموينية على المخابز السياحية.

وأسفرت الحملات عن ضبط أحد المخابز السياحية لحيازته 5 شكاير دقيق بلدى يستخدم فقط فى المخابز البلدية المدعمة لإنتاج الخبز البلدى المدعم بإجمالى 250 كجم دقيق بلدى مدعم وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب النشاط.

وتم ضبط مخبز سياحى لحيازته 5 شكاير دقيق بلدى مدعم يستخدم فقط فى إنتاج الخبز البلدى المدعم بالمخابز البلدية المدعمة، وقام صاحب المخبز بإخفائها عن طريق تعبئتها فى عبوات دقيق فاخر بهدف الغش والتدليس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب النشاط والتحفظ على الشكاير الخمسة بإجمالى وزن 250 كجم.

كما تم ضبط مخبز سياحى لحيازته عدد شيكارتين دقيق بلدى مدعم يستخدم فقط فى إنتاج الخبز البلدى المدعم بالمخابز البلدية المدعمة وتم التحفظ على المضبوطات بإجمالى وزن 100كجم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب النشاط، فضلًا عن تحرير 6 محاضر عدم إعلان عن اسعار بيع الخبز الفينو لمخابز أفرنجية وأوزانه، وتحرير محضر بيع بازيد من السعر المحدد لأحد المخابز السياحية، طبقا للتوجيه الوزارى رقم 15 لسنة 2024، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

الجدير بالذكر أن الأسعار الجديدة للخبز السياحي والفينو هي:

الخبز السياحي:

-وزن رغيف الخبز السياحى 80جم يباع بسعر 150 قرشا

-وزن رغيف الخبز السياحى 40جم يباع 75 قرشا

- وزن رغيف الخبز السياحى 25 جم يباع 50 قرشا

الرغيف الفينو:

- وزن رغيف الفينو 50 جم يباع 150 قرشا.

- وزن رغيف الفينو 35 جم يباع 100 قرشا.