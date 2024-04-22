الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"تموين الإسكندرية" تواصل حملات لمتابعة التزام المخابز بتسعيرة "رغيف العيش"

جانب من الحملات التموينية
جانب من الحملات التموينية

وجهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات مكبرة بناءً على تعليمات المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على المخابز السياحية والأفرنجية.

وفي هذا الصدد، قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة، بالاشتراك مع مباحث التموين بحملة تموينية على المخابز السياحية.

وأسفرت الحملات عن ضبط أحد المخابز السياحية لحيازته 5 شكاير دقيق بلدى يستخدم فقط فى المخابز البلدية المدعمة لإنتاج الخبز البلدى المدعم بإجمالى 250 كجم دقيق بلدى مدعم وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب النشاط.

وتم ضبط مخبز سياحى لحيازته 5 شكاير دقيق بلدى مدعم يستخدم فقط فى إنتاج الخبز البلدى المدعم بالمخابز البلدية المدعمة، وقام صاحب المخبز بإخفائها عن طريق تعبئتها فى عبوات دقيق فاخر بهدف الغش والتدليس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب النشاط والتحفظ على الشكاير الخمسة بإجمالى وزن 250 كجم.

كما تم ضبط مخبز سياحى لحيازته عدد شيكارتين دقيق بلدى مدعم يستخدم فقط فى إنتاج الخبز البلدى المدعم بالمخابز البلدية المدعمة وتم التحفظ على المضبوطات بإجمالى وزن 100كجم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب النشاط، فضلًا عن تحرير 6 محاضر عدم إعلان عن اسعار بيع الخبز الفينو لمخابز أفرنجية وأوزانه، وتحرير محضر بيع بازيد من السعر المحدد لأحد المخابز السياحية، طبقا للتوجيه الوزارى رقم 15 لسنة 2024، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

الجدير بالذكر أن الأسعار الجديدة للخبز السياحي والفينو هي:

الخبز السياحي:

-وزن رغيف الخبز السياحى 80جم  يباع بسعر 150 قرشا
-وزن رغيف الخبز السياحى 40جم يباع 75 قرشا

- وزن رغيف الخبز السياحى 25 جم يباع 50 قرشا

الرغيف الفينو:

- وزن رغيف الفينو 50 جم يباع 150 قرشا.

- وزن رغيف الفينو 35 جم يباع 100 قرشا.

مديرية التموين حملات مكبرة المخابز السياحية المخابز البلدية المدعمة محافظة الاسكندرية

مواد متعلقة

بدء حصاد الحقول الإرشادية لـ" الذهب الأصفر" بالإسكندرية

مجلس الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية يناقش توصيات تقرير تحديات البحث العلمى

محافظ الإسكندرية يطلق القافلة الطبية بوحدة صحة البيطاش بنطاق حى العجمى

تعليمات بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جامعة الإسكندرية

"صيدلة الإسكندرية" تعقد ملتقى توظيفيًا لطلابها وخريجيها

سياحة ومصايف الإسكندرية ترصد 14 منشأة غير ملتزمة بقوائم الأسعار

بسعة 70 سريرا.. افتتاح مركز علاج الإدمان بمستشفى المعمورة للطب النفسي بالإسكندرية

ستاد الإسكندرية يستقبل المشاركين بالمؤتمر الدولي للصحة النفسية للتعرف على معالم عروس البحر

الأكثر قراءة

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

"معاها فلوس الجمعية".. أمن الجيزة يفحص ملابسات اختفاء طالبة بالحقوق (صور)

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

قرار من المحكمة بشأن طعن المتهمين فى "قتل الإعلامية شيماء جمال"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال