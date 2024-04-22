الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بدء حصاد الحقول الإرشادية لـ" الذهب الأصفر" بالإسكندرية

حصاد القمح بالإسكندرية
حصاد القمح بالإسكندرية

بدأت مديرية الزراعة بـالإسكندرية، حصاد الحقول الإرشادية لمحصول القمح لموسم 2023/ 2024، حيث نظمت يوم للحصاد بزمام إدارة العامرية الزراعية غرب المدينة، وسط فرحة كبيرة من المزارعين الذين عبروا عن سعادتهم وترحيبهم بالتوريد هذا العام حفاظا على الآمن القومى لمصرنا الحبيبة.

وأوضح الدكتور إبراهيم عبد الهادى مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية، في تصريحات له اليوم الإثنين، أن إجمالي المساحة المنزرعة من القمح بالإسكندرية 21259 فدان موزعة على مستوى الإدارات الزراعية بمحافظة الإسكندرية، وأن الأصناف المنزرعة هى سدس 14، سخا 95 جيزه 171 ومصر3، مشيرًا إلى أنه تم تعريف المزارعين بأهم الاحتياطات الواجب إتخاذها أثناء الحصاد لتقليل الفاقد، وتم التأكيد علي أهمية التوريد للشون والصوامع.

وتم خلال الحصاد أخذ عينات تقديرية من الحقول الإرشادية وذلك لعمل تقدير للمحصول، حيث أن المحصول مبشر بالخير وجاري متابعه باقي الحقول الإرشادية لمحصول القمح، وقد تم الحصاد في حضور الدكتورة ثناء حمد عبد الكريم - رئيس الحملة القوميه للقمح بالإسكندرية والمهندس أيمن فتحي - رئيس قسم الإرشاد الزراعي بإدارة العامرية الزراعية.

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مديرية الزراعة حصول القمح مبشر بالخير حصاد القمح الذهب الأصفر محافظة الاسكندرية

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