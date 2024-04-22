الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مجلس الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية يناقش توصيات تقرير تحديات البحث العلمي

مجلس جامعة الإسكندرية
مجلس جامعة الإسكندرية

ناقش مجلس الدراسات العليا والبحوث بـجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث المنعقد صباح اليوم الإثنين، مقترح آليات وإجراءات تنفيذ توصيات تقرير التحديات التي تواجه البحث العلمي بجامعة الاسكندرية.

وقال “سعيد”، إنه في ضوء عمل التحالفات الإقليمية السبعة للجامعات المصرية سيتم اقتراح  تشكيل اللجان الخاصة بالتحالفات الإقليمية فيما يخص البحث العلمي، حيث سيتم تشكيل اللجنة العليا للبحث العلمي لأقاليم الجامعات المصرية: (تضم نواب الدراسات العليا والبحوث من جامعات الإقليم وتضم أعضاء خارجين من الصناعة وأصحاب الأعمال والبنوك في كل إقليم)، وسيتم تشكيل لجنة تنفيذية للبحث العلمي (تضم منسقي جامعات الإقليم للبحث العلمي).

استراتيجية عمل الأقاليم السبعة

وأعلن "سعيد" عن دور اللجنة العليا وهو اقتراح استراتيجية عمل الإقليم السبعة  ومتابعة الإطار التنفيذي للاستراتيجية ووضع مقترحات تطوير الخطة التنفيذية، واقتراح خطط تنفيذية لمشروعات قومية داخل الإقليم، وتفعيل دور التحالفات القومية لزيادة التعاون بين الجامعات وقطاعات الإنتاج ومؤسسات الدولة في نطاق كل تحالف واشراك شركاء التنمية من الصناعة وأصحاب الأعمال والبنوك في التحالفات، واقتراح الخطة البحثية التابعة لقضايا المجتمع المحلي ودراسة المشكلات والتحديات المتعلقة بها مع عرض نتائج النقاط البحثية الملتزم بها كل جامعة بشكل دوري، وعمل مؤتمر دولي لكل تحالف لعرض النقاط البحثية في جامعات التحالف، وتعظيم الاستفادة من جميع الإمكانيات المادية المتوفرة بالأقليم والمتمثلة في البنية الأساسية والمعامل والأجهزة الحديثة، فضلا عن إنشاء شركات وحاضنات في كل إقليم يكون دور هذه الشركات هو التعاقد مع كبرى شركات الكيماويات والمواد المختلفة الخاصة بالبحوث العلمية التطبيقية وإنشاء مستودع لهذه الشركات داخل كل تحالف من التحالفات لبيع وتوزيع منتجاتها بصورة دورية ومستمرة داخل الجامعات والمراكز البحثية والمعاهد المختلفة.

وأضاف أن دور اللجنة التنفيذية للأقليم هو تنفيذ خطة الإقليم فيما يخص البحث العلمي بعد اعتماد جميع الأعمال من اللجنة العليا للأقليم كما يمكن أن تستعين اللجنة التنفيذية بأعضاء أخرين من داخل جامعات الإقليم في تنفيذ الأنشطة.
ووافق المجلس علي مذكرة التفاهم بين كلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية وجامعة ساوث داكوتا بالولايات المتحدة الأمريكية في المجالات ذات الإهتمام المشترك في العلوم والفنون والثقافة، كما وافق المجلس على إنشاء حسابات للطلاب الوافدين بالجامعة على بنك المعرفة المصري.

مجلس الدراسات العليا والبحوث جامعة الإسكندرية البحث العلمي التحالفات الإقليمية مشروعات قومية

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