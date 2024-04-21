ضبط 5 أطنان دقيق سياحى بمخزن غير مرخص بالإسكندرية

تمكنت إدارة تموين شرق بالإسكندرية، من ضبط 5 أطنان دقيق بمخزن غير مرخص، وذلك خلال حملات تموينية للرقابة على المخابز السياحية ومخازن الدقيق والأسواق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وتعليمات المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المخابز السياحية ومخازن الدقيق.

وشنت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي، مدير الإدارة، وإشراف الدكتورة أماني الجزار، رئيسة الرقابة، ونبيل عسكر، ومحمود رضوان، مفتشى الإدارة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بحملة تموينية على الأسواق.

ضبط مخزن دقيق غير مرخص

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن دقيق غير مرخص وتم التحفظ على 100 شيكارة دقيق فاخر سياحي استخراج 72%، زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم بإجمالي 5 أطنان دقيق سياحي، وذلك لحبسه عن التداول بغرض تعطيش السوق، وكذلك عدم الإعلان عن المخزن وعدم وجود ترخيص وعدم وجود مستندات أو فواتير تدل على مشروعية حيازتها.

كما تم ضبط خلال الحملات محل سجائر لحيازته سجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ على 527 علبة متنوعة بدون فواتير، وتحرير محضرين عدم إعلان عن أسعار السجائر والسلع الغذائية، و6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

ضبط بطاقات تموينية

كما نفذت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى، مدير الإدارة، وفريق العمل التابع له، حملة تموينية على المخابز والأسواق، والتي أسفرت عن ضبط مخبز بلدى لتجميعه 47 بطاقة تموينية بغرض الضرب الوهمي والتربح غير المشروع من فارق الدعم.

كما تم تحرير محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية، بالإضافة إلى محضر بيع أسطوانات بوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي لأحد مستودعات البوتاجاز، ومحضرين عدم حمل شهادات صحية، ومحضر عدم إعلان عن الأسعار.