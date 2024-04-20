إطلاق دورة تدريبية للمقبلين على الإنجاب بكنيسة العذراء فى الإسكندرية

أطلقت كنيسة السيدة العذراء مريم والبابا كيرلس عمود الدين بكليوباترا وسط الإسكندرية، دورة تدريبية بعنوان "غروس الزيتون" للمقبلين على الإنجاب، أسوة بالدورات التأهيلية التي طبقتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والدولة المصرية للمقبلين على الزواج.

التجربة المستحدثة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية تأتي كثاني كنيسة تطبق تلك الفكرة عقب كنيسة العذراء مريم بمنطقة جناكليس بالإسكندرية أيضا، حيث تهدف الدورة إلى تأهيل الوالدين لتربية أبنائهم تربية سليمة وخلق جيل سوي.

ويقول القمص إبرام إميل، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية والمشرف على دورة المقبلين على الإنجاب، إن الفكرة تهدف لخدمة المقبلين على الإنجاب على مستوى إسكندرية، ويتم من خلال محاضرات أسبوعية نفسية وطبية ومشورة لتجهيز الوالدين لاستقبال طفلهما.

وأضاف وكيل البطريركية، أنه وقع الاختيار على اسم الدورة “غروس الزيتون”، لافتا إلى الاهتمام بتكراره مرات أخرى بشكل منتظم لما له من أثر هام على الأسرة.

وأوضح أن الدورة التدريبية تستهدف لمن يخططوا للانجاب أو من هن في مرحلة الحمل ومن لديهما أطفال حتى عمر عام واحد.

وأكد أن الدورة التدريبية انطلقت الأسبوع الجاري وتتم على مدار 8 أسابيع واستهدفت 16 زوج وزوجة لتعليمهم موضوعات عن: "التغدية السليمة وأوضاع الرضاعة، والولادة، وسيكولوجية الطفل من عمر يوم إلى سنتين، وعملية التشجيع، الحدود مع الأسرة الكبيرة (جدو وتيتا)، التوعية الجنسية، أنماط التربية، طرق الثواب والعقاب، وترتيب الطفل بين إخوته".

كورسات المقبلين على الزواج

وتواصل الكنائس الأرثوذكسية منح المقبلين على الزواج كورسات المشورة الأسرية، حيث كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد عممت دورات المشورة الأسرية عام 2017؛ وذلك عقب إقرار المجمع المقدس للكنيسه القبطيه الأرثوذكسيه لتطبيقه كشرطا أساسيا والتى لجاءت إليه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للحد من حالات الطلاق في المسيحية.

وتهدف كورسات المشورة الأسرية إلى تقديم المفهوم الصحيح لأهداف فترة الخطوبة والزواج والتدريب على مواجهة مشاكل الحياة وكيفية حلها وفهم جيد لنفسية الطرف الآخر والتعامل معه بالإضافة إلى الإعداد النفسي لمرحلة جديدة من جانب المسؤوليات والأدوار.

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