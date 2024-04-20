السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"شباب الإسكندرية" تنظم معرضًا لمنتجات نادى الفتاة والمرأة بمركز أبوتلات

معرض منتجات أندية
معرض منتجات أندية الفتاة والمرأة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بـالإسكندرية ممثلة في الإدارة العامة للشباب، معرضا لمنتجات أندية الفتاة والمرأة بمركز شباب أبوتلات، تطبيقا لتوجيهات الدكتوره صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بفتح أندية للمرأه بجميع مراكز الشباب، والأندية الشعبية.

وأكدت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة، السعي الدائم لمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية للعمل على دعم المرأة السكندرية والعمل على التمكين الاقتصادي لها، كونها إحدى الركائز الأساسية لهيئة الأمم المتحدة.  

أضافت الشريف، في بيان، أن توسيع الفرص الاقتصادية أمام المرأة من خلال المعارض والمشروعات الصغيرة، يعد أمرًا مهمًا لأنه عامل حاسم في تمكين المرأة اقتصاديا في سياق حقوق المرأة والعمل، والعدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة الشاملة التي تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وتنفذ مديرية الشباب والرياضة العديد من الورش للشباب والمرأة لتعليم عدة حرف منها فن المكرمية، وورش تعليم الخياطة، لنشر ثقافة العمل الحر واستثمار المهارات والطاقات، لرفع كفاءة الشباب والفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة تسهم في حياة أفضل. 

احتفالات يوم اليتيم بالإسكندرية

وفي سياق آخر، نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية احتفالات يوم اليتيم بمراكز الشباب، حيث أقيم الاحتفال السنوي بعيد اليتيم، وإقامة احتفالية خاصة لأبنائنا، لإدخال الفرح والسرور إلى نفوسهم.

تضمنت الاحتفالات ألعاب ترفيهية وعرائس كارتونية ومسرح عرائس، في ضوء اهتمام  وزارة الشباب والرياضة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، بقيام مراكز الشباب بأدوارها وجعل مراكز الشباب مراكز خدمه مجتمعية وتوسيع قاعدة المستفيدين.

كما واصلت الإدارة العامة للرياضة تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، الذي يهدف إلى اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في ألعاب متنوعة منها (الجودو-التايكوندو- ألعاب القوى- المصارعة- الملاكمة- كرة القدم- كرة السلة).

معرض منتجات أندية الفتاة والمرأة
معرض منتجات أندية الفتاة والمرأة
معرض منتجات أندية الفتاة والمرأة
معرض منتجات أندية الفتاة والمرأة
معرض منتجات أندية الفتاة والمرأة
معرض منتجات أندية الفتاة والمرأة
مديرية الشباب والرياضة أندية الفتاة والمرأة الاندية الشعبية المرأة السكندرية محافظة الاسكندرية

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