مدير مكتبة الإسكندرية: الرئيس السيسى يضع صحة الإنسان المصرى فى صلب اهتماماته

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يضع صحة الإنسان المصري في صلب اهتماماته؛ مما أوصل مصر إلى مستويات عليا في المؤشرات الدولية للرعاية الصحية، حيث نجحت المبادرات الرئاسية في القضاء على فيروس C، ومن تقليص قوائم الانتظار في إجراء العمليات، وتطبيق المبادرات لخدمة المصريين، مثل مبادرة 100 مليون صحة، والعمل على التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف، خلال افتتاح مؤتمر "التوحد خارطة الطريق"، الذي تستضيفه مكتبة الإسكندرية، أن أهداف المؤتمر تتسق بشكل كبير مع رسالة هذه المكتبة العريقة، التي تضع في قلب اهتماماتها رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، والمساعدة في دمجهم في الحياة العامة، وذلك عبر مكتباتها المتخصصة لرعاية الأطفال المكفوفين، ومركزها المتميز لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأعرب عن سعادته لعقد هذا المؤتمر بالمكتبة، احتفاءً باليوم العالمي للتوحد، تحت رعاية وزير الصحة والسكان والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بالشراكة مع منظمات دولية وإقليمية مرموقة.

وأوضح أن الأشخاص ذوي الإعاقة يحظون في منظومة الصحة باهتمام كبير، فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، ولهم حقوقهم الدستورية مثل كل فئات المجتمع، حيث إن الأطر المتعددة التي تطبق في مصر المعاصرة تحت رعاية رئيس الجمهورية، لا تترك أحدًا في الخلف وتضع في صلب أولوياتها الفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها أصحاب الهمم، والذين يعقد مؤتمر اليوم من أجلهم، والذي يهتم بموضوع على درجة عالية من الاهتمام وهو التوحد.

من جانبه، أعرب اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن سعادته بإقامة مؤتمر "التوحد خارطة الطريق"، بمحافظة الإسكندرية، وفي مكتبتها العريقة، مشيرًا إلى أن الإسكندرية، خلال السنوات الأخيرة، استقبلت العديد من المؤتمرات الطبية، فضلًا عن الاهتمام الكبير بالصحة في كل جوانبها.

وأكد الاهتمام الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الهمم في جميع المجالات، خاصة في الصحة، فضلًا عن اهتمامه بمثل هذه المؤتمرات التي تلقى الضوء على التطورات التي تتم في ملف ذوي الهمم وما يعرض اليوم من خارطة طريق لاضطرابات التوحد.

وأوضح أن الإسكندرية ترحب بكل الوفود من المصريين والأجانب المشاركين في المؤتمر، داعيًا كل المشاركين في المؤتمر بزيارة الأماكن السياحية والأثرية والتراثية المميزة بمحافظة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتورة منن عبد المقصود، السكرتير العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، باميلا ديكسون، ممثل منظمة أوتيزم سبيكس، الدكتورة داليا سليمان، رئيس الجمعية المصرية للأوتيزم الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر، ولفيف من المسئولين والمعنيين بالأمر من مختلف دول العالم.