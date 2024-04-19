الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مدير مكتبة الإسكندرية: الرئيس السيسى يضع صحة الإنسان المصرى فى صلب اهتماماته

الدكتور أحمد زايد
الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يضع صحة الإنسان المصري في صلب اهتماماته؛ مما أوصل مصر إلى مستويات عليا في المؤشرات الدولية للرعاية الصحية، حيث نجحت المبادرات الرئاسية في القضاء على فيروس C، ومن تقليص قوائم الانتظار في إجراء العمليات، وتطبيق المبادرات لخدمة المصريين، مثل مبادرة 100 مليون صحة، والعمل على التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف، خلال افتتاح مؤتمر "التوحد خارطة الطريق"، الذي تستضيفه مكتبة الإسكندرية، أن أهداف المؤتمر تتسق بشكل كبير مع رسالة هذه المكتبة العريقة، التي تضع في قلب اهتماماتها رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، والمساعدة في دمجهم في الحياة العامة، وذلك عبر مكتباتها المتخصصة لرعاية الأطفال المكفوفين، ومركزها المتميز لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأعرب عن سعادته لعقد هذا المؤتمر بالمكتبة، احتفاءً باليوم العالمي للتوحد، تحت رعاية وزير الصحة والسكان والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بالشراكة مع منظمات دولية وإقليمية مرموقة.  

وأوضح أن الأشخاص ذوي الإعاقة يحظون في منظومة الصحة باهتمام كبير، فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، ولهم حقوقهم الدستورية مثل كل فئات المجتمع، حيث إن الأطر المتعددة التي تطبق في مصر المعاصرة تحت رعاية رئيس الجمهورية، لا تترك أحدًا في الخلف وتضع في صلب أولوياتها الفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها أصحاب الهمم، والذين يعقد مؤتمر اليوم من أجلهم، والذي يهتم بموضوع على درجة عالية من الاهتمام وهو التوحد.

من جانبه، أعرب اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن سعادته بإقامة مؤتمر "التوحد خارطة الطريق"، بمحافظة الإسكندرية، وفي مكتبتها العريقة، مشيرًا إلى أن الإسكندرية، خلال السنوات الأخيرة، استقبلت العديد من المؤتمرات الطبية، فضلًا عن الاهتمام الكبير بالصحة في كل جوانبها.

وأكد الاهتمام الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الهمم في جميع المجالات، خاصة في الصحة، فضلًا عن اهتمامه بمثل هذه المؤتمرات التي تلقى الضوء على التطورات التي تتم في ملف ذوي الهمم وما يعرض اليوم من خارطة طريق لاضطرابات التوحد.

وأوضح أن الإسكندرية ترحب بكل الوفود من المصريين والأجانب المشاركين في المؤتمر، داعيًا كل المشاركين في المؤتمر بزيارة الأماكن السياحية والأثرية والتراثية المميزة بمحافظة الإسكندرية.  

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتورة منن عبد المقصود، السكرتير العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، باميلا ديكسون، ممثل منظمة أوتيزم سبيكس، الدكتورة داليا سليمان، رئيس الجمعية المصرية للأوتيزم الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر، ولفيف من المسئولين والمعنيين بالأمر من مختلف دول العالم.

مكتبة الاسكندرية الرئيس عبد الفتاح السيسي صحة الإنسان المصري المبادرات الرئاسية التوحد خارطة الطريق

مواد متعلقة

صممه إيطالي وشهد أهم القضايا.. قصة"سراي الحقانية" أبرز وأقدم المباني التاريخية بالإسكندرية

وكيل "تعليم الإسكندرية": يوم تحرير سيناء سيظل تخليدًا لذكرى النصر والسلام

محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال تطوير "حديقة مسجد سيدى بشر" بحى المنتزه أول

ضبط 3700 كجم جبن مجهول المصدر خلال حملات تموينية بالإسكندرية

"أنت متطوع".. مبادرة لرفع كفاءة المتطوعين برعاية التحالف الوطني

"التحديات والحلول البيئية المستدامة للتلوث البلاستيكي".. ندوة بحزب "حُماة الوطن" بالإسكندرية

محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال تطوير المدخل الرئيسى لمبنى ديوان المحافظة

مشروعات بحثية ورقمنة.. تعاون ثقافي بين مكتبتي الإسكندرية والوطنية البولندية

الأكثر قراءة

انهيار أسرة الراحل صلاح السعدنى فى أثناء صلاة الجنازة عليه

عاجل|هادئة وسط أسرته.. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة صلاح السعدنى

أحمد السعدنى يرافق جثمان والده فى سيارة الموتى (صور وفيديو)

الكتاتنى لـ"إكسترا نيوز": الجماعة الإرهابية اتخذت قرارًا بالاشتباك مع الدولة

4 تغييرات فى تشكيل الأهلى المتوقع أمام مازيمبى بـ"دورى أبطال إفريقيا"

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "2- 2"

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "الشاهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

صور

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة

حماس تدعو للحشد والرباط فى المسجد الأقصى بدءًا من اليوم وحتى الإثنين

وزير الخارجية الإسرائيلى يشيد بالفيتو الأمريكى ضد العضوية الفلسطينية الكاملة بالأمم المتحدة