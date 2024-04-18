"التحديات والحلول البيئية المستدامة للتلوث البلاستيكي".. ندوة بحزب "حُماة الوطن" بالإسكندرية

نظمت أمانة الشئون البيئية بحزب "حُماة الوطن" بالإسكندرية، ندوة تثقيفية بعنوان "التحديات والحلول البيئية المستدامة للتلوث البلاستيكي" بمقر الحزب بمنطقة سموحة، وذلك تحت رعاية اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، وتوجيهات محمد السيد مجاهد أمين الحزب بالإسكندرية، بالدور الثقافي والتوعوي الذي يقوم به الحزب لتعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين.

وأكدت الدكتورة منال مهدلي الأمين المساعد لأمانة شئون البيئة، على أنه يتم إنتاج كميات هائلة من البلاستيك سنويًا، حول العالم تصل إلى 12 مليون طن ينتهي بها المطاف في المحيطات، حيث إن البلاستيك تُعد من المواد شديدة الاستمرارية، ممّا يعني أنه يبقى في البيئة لقرون دون أن يتحلل، ممّا يُسبب ضررًا طويل الأمد للنظم البيئية، والتأثير على الحياة البحرية، حيث تتشابك الأسماك والكائنات البحرية في القطع البلاستيكية الكبيرة أو تبتلعها، مما يؤدي لموتها، فضلا عن تأثيرها على صحة الإنسان من خلال تتراكم المواد الكيميائية الضارة من البلاستيك في السلسلة الغذائية، ممّا يُسبب مخاطر صحية للإنسان، بما في ذلك السرطان وأمراض الجهاز التنفسي.

وأضافت الأمين المساعد لأمانة شئون البيئة، بضرورة دعم برامج إعادة التدوير، ونشر الوعي حول مخاطر التلوث البلاستيكي وتشجيع السلوكيات الصديقة للبيئة، ودعم التعليم البيئي والبحث العلمي في مجال مكافحة التلوث البلاستيكي.

وتابعت مهدلي، أن قضية الحفاظ على البيئة هي قضية مجتمعية لذا لا بد من أن يقوم كل فرد بدوره بالحد من استخدام البلاستيك، ودعم المنتجات الصديقة للبيئة، ونشر الوعي بين من حوله.

وأضاف الدكتور إبراهيم الشبيني أمين أمانة البيئة بالحزب، أن الندوة تأتي في إطار دور الحزب ومسئوليته للتنوير والتثقيف من خلال عقد الندوات واللقاءات التوعوية التي يقدمها خبراء المجتمع السكندري من مختلف المجالات والتي تهدف إلى التأثير في أهالينا بالمجتمع بإيجابية، ومشاركتهم في تنفيذ الحلول المستدامة.

وأشار الشبيني، إلى أن التلوث البلاستيكي يعد أحد أخطر التحديات البيئية التي تواجه العالم، وذلك لكون النفايات البلاستيكية تلوث المحيطات والتربة، والهواء، مما تتسبب في موت الحيوانات والأسماك، وتهدد التنوع البيولوجي.

وأكد أمين أمانة الشئون البيئية، على تبني الأمانة لمبادرة مكافحة التلوث البلاستيكي من خلال تكثيف الندوات التوعوية بمخاطر استخدام البلاستيك على صحة الفرد والبيئة والاقتصاد والتوجيه بتقليل الاعتماد على المنتجات البلاستيكية الأحادية الاستخدام، ودعم المنتجات البديلة القابلة للتحلل أو القابلة لإعادة الاستخدام.

وقالت الدكتورة عبير السحرتي نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إن المعهد يلعب دورًا هامًا في مكافحة المخلفات البلاستيكية، وذلك من خلال إجراء الأبحاث العلمية لفهم تأثير المخلفات البلاستيكية على البيئة والحياة البحرية، من أجل تطوير حلول مبتكرة للحد من انتشارها، والعمل على نشر الوعي بين الجمهور حول مخاطر المخلفات البلاستيكية، وأهمية الحد من استخدامها.

وأضافت السحرتي، أن المعهد أطلق العديد من المشروعات والحملات لمكافحة المخلفات البلاستيكية في البحر المتوسط بالتعاون مع المحافظة والتي تهدف إلى تعزيز التعاون المجتمعي لمكافحة المخلفات البلاستيكية من شواطئ الإسكندرية، لافتة إلى حرص الدولة المصرية على سلامة البيئة البحرية وشواطئها.

ومن جانبه، أعلن محمود عسكر الأمين العام المساعد، وأمين تنظيم حزب "حُماة الوطن" بالإسكندرية، عن تدشين مبادرة بيئية لتوعية أهالينا بمختلف أحياء المحافظة من مخاطر التلوث البلاستيكي، وذلك بتعميم المبادرة على جميع الأمانات الجغرافية بالمحافظة، بالتعاون مع الجهات المختلفة من التربية والتعليم والجامعات والأندية الرياضية، لخلق جيل واع ويدرك أهمية الحفاظ على البيئة، وذلك استكمالا لجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على خلق بيئة متوازنة وصحية بتنفيذ العديد من المبادرات البيئية، فضلا عن استضافة مصر لمؤتمر المناخ الدولي العام الماضي في مدينة شرم الشيخ الذي تناولت جلساته العديد من القضايا البيئية وتقديم الحلول الفعالة لها، مما يؤكد على سعي الدولة الدؤوب لحماية البيئة وتعزيز الاستدامة.

وشهدت الندوة حضور لفيف من أعضاء الحزب وقياداته وناشطين في مجال حماية البيئة، منهم فتحي عبد اللطيف أمين أمانة العمال، والأمناء المساعدين لأمانة التنظيم منهم سامح الصفتي، وعبد السلام عبد الله، وسامر الشحات، ونور يوسف، وداليا أمين أمين مساعد أمانة العمال، ومن أمانة الإعلام إسلام توكل، ويوسف رمضان، وشروق محمود، وروان رمضان، وميرنا صلاح.

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