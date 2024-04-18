رئيس "صرف الإسكندرية" يزور الأكاديمية العربية لبحث أوجه التعاون

زار اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري؛ بهدف بحث أوجه التعاون بين الجهتين في مجالي المعامل والتدريب العلمي والفني، ودعم الوحدات البحثية بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية والتميز الحكومي.



وأشاد الدكتور إسماعيل عبدالغفار بدور شركة الصرف الصحي بالإسكندرية في التعامل مع الأزمات والأمطار، وأشار إلى التطور في الأداء خلال السنوات الأخيرة وتعاونه الكبير لدعم الشركة لتحقيق رؤيتها واستدامة خدماتها.



كما أكد على أهمية البدء في وضع توصيات مؤتمر «استدامة الصناعة الوطنية في مجال المياه والصرف الصحي» الذي عقد في 26 من شهر فبراير هذا العام، والذي يهدف إلى دعم وتوطين الصناعة والخدمات الوطنية في مجال المياه والصرف، ومناقشة الحلول التكنولوجية والصناعية المصرية والأوروبية التي يمكن توطينها والتي تجد حلولًا فعالة لمشكلات التلوث الناتج عن الصرف الصناعي، ومناقشة التحديات التي تواجه قطاع خدمات المياه والصرف والتي تواجه شركات القطاع الخاص في خدمة القطاع.



وقال اللواء محمود نافع إن شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تتطلع لتوثيق التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا باعتبارها صرحًا ومنارة للمعرفة وبيتًا للخبرات الوطنية، بالإضافة إلى حرصها الدائم على مواكبة أحدث المستجدات العلمية والتقنية على الساحة الدولية، وتقديم خدمة تعليمية وتدريبية لإعداد كوادر مميزة نسعى لأن تدعم استدامة وجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين.



ولفت إلى أهمية تبني فكر التميز المؤسسي وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الأداء الحكومي، وتجديد العمليات والنظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات المستقبلية.



كما أشار إلى أهمية دور البحث العلمي في تطوير الأداء وتوطين التكنولوجيات الحديثة وخفض التكلفة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى بحث أفضل سبل معالجة الصرف الصحي، وإيجاد حلول واقعية للمشكلات التي تواجه أو تعوق الأعمال.

رئيس صرف الإسكندرية ورئيس الأكاديمية العربية

رئيس صرف الإسكندرية ورئيس الأكاديمية العربية