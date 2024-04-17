الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"غرفة الإسكندرية" تستقبل وفدا فرنسيا لبحث سبل التعاون بين الجانبين

الغرفة التجارية بالإسكندرية
الغرفة التجارية بالإسكندرية

عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، اجتماعًا بحضور وفد فرنسي تجاري رفيع المستوى مكون من لينا بلان قنصل عام فرنسا، وباسكال فورت المستشار الاقتصادي بسفارة فرنسا بمصر، ورومان جيزار رئيس "بيزنس فرنس" بمصر، وهنا الجوهري نائب رئيس "بيزنس فرانس" بمصر.

ومن الجانب المصري، أحمد حسن نائب رئيس غرفة الإسكندرية، والدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة أشرف أبو إسماعيل، المهندس محمد فتح الله، والأستاذ إسماعيل أبو حمده، محمود مرعي، والمهندس شريف الجزيري، المهندس البديوي السيد، محمد حفني، المهندس أحمد الكاتب، والمهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية، المهندس هاني شمسية عضو مجلس الإدارة السابق وعضو شعبة الاقتصاد الرقمي بالغرفة، المهندس وليد حكم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بالغرفة، وعدد من أعضاء شعبتي الاقتصاد الرقمي والنقل الدولي.

في بداية اللقاء رحب أحمد حسن نائب رئيس غرفة الإسكندرية بالحضور، مؤكدًا أهمية العلاقات المصرية الفرنسية، في القطاعات كافة.

وأضاف أننا نستهدف الخروج من اللقاء بآليات محددة لتعزيز التبادل التجاري بين الجانبين، وتعزيز الشراكة المصرية الفرنسية.

من جانبها، أوضحت لينا بلان قنصل عام فرنسا عمق العلاقات الفرنسية المصرية، ووعي فرنسا بأهمية محافظة الإسكندرية من الناحية التجارية.

وأضافت أن الهدف من اللقاء بحث سبل التعاون بين الشركات المصرية والفرنسية، لتعزيز التبادل التجاري، وخلق علاقات مشتركة بين الجانبين.

أهمية تنشيط العلاقات التجارية بين مصر وفرنسا

في نفس السياق أكد باسكال فورت المستشار الاقتصادي بسفارة فرنسا بمصر أهمية تنشيط العلاقات التجارية بين مصر وفرنسا، مشيرًا إلى أن العلاقات بين مصر وفرنسا ترجع إلى تاريخ طويل من التعاون الذي يشمل جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

من جانبه أوضح رومان جيزار رئيس "بيزنس فرنس" بمصر، أن مصر تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية، ونستهدف تحقيق التواصل بين الشركات الفرنسية والمصرية واتخاذ قرارات فعالة، لزيادة التبادل التجاري.

كما قدمت هنا الجوهري نائب رئيس "بيزنس فرانس" بمصر نبذة تعريفية عن المؤسسة وأهم أدوارها، مشيرة إلى أن المؤسسة تستهدف تطوير الأعمال الفرنسية وتعزيز وتقوية الصورة الاقتصادية لفرنسا.

وأشارت إلى أن الإسكندرية تمتلك العديد من القطاعات التي يمكن أن نتعاون فيها، خاصة في قطاعي النقل الدولي والاقتصاد الرقمي، مؤكدة أن الهدف من اللقاء يتضمن معرفة احتياجات القطاعات المختلفة، للتوصل إلى نقاط التعاون الممكنة مستقبلًا.

وأكدت أن خلال شهر يونيو المقبل سيتم استقبال وفد تجاري فرنسي بمصر يضم العديد من الشركات الفرنسية، وتعد تلك فرصة مناسبة للتشبيك بين القطاعات المختلفة والشركات المصرية والفرنسية وتعزيز العلاقات الاقتصادية.

الغرفة التجارية المصرية قنصل عام فرنسا التبادل التجاري غرفة الاسكندرية التعاون المشترك

مواد متعلقة

"صحة الأطفال" باليونيسيف: نعمل على دعم مصر في الصحة والتعليم والمياه

بمشروعات توعوية بأهمية المياه.. ختام مبادرة " صحتهم مستقبلهم" بتعليم الإسكندرية

رفع 104 حالات إشغال متنوعة خلال حملة بحي ثان المنتزه في الإسكندرية

30 غواصًا يبحثون عنه.. لماذا تأخر ظهور جثمان غريق الساحل الشمالى؟

حملات مُكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف وإزالة التعديات بأحياء الإسكندرية

جامعة الإسكندرية ضمن الأفضل عالميًا فى 18 تخصصًا فرعيًا

مع بدء موسم الصيف.. كيف تعاملت "مصايف الإسكندرية" مع شكاوى المواطنين؟

مع بدء موسم الصيف.. أسعار تذاكر وخدمات شواطئ الإسكندرية (لايف)

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

"قفشتها في جيم مختلط".. اشتراك "بدون اتفاق" يورّط امراة مع زوجها

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

الفيلم الذى عرض بعد ثلاثين عامًا من تاريخ إنتاجه

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

نرمين يسر

الفيلم الذى عرض بعد ثلاثين عامًا من تاريخ إنتاجه

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين