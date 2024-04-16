الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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جامعة الإسكندرية ضمن الأفضل عالميًا فى 18 تخصصًا فرعيًا

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، عن ظهور نتائج تصنيف QS للتخصصات الجامعية لعام 2024، ويشمل ترتيب أفضل 15٫559 جامعة على مستوى العالم، وقد شملت التخصصات الأساسية خمسة قطاعات من العلوم، هي (الفنون والعلوم الإنسانية والهندسة والتكنولوجيا وعلوم الحياة والطب، وعلوم طبيعي، والعلوم الاجتماعية، والإدارة)، وأكثر من 90 تخصصًا فرعيًا.

 واحتلت جامعة الإسكندرية مراكز متقدمة عالميًا فى 18 تخصصًا فرعيًاعلى النحو التالي:-

  • تخصص إدارة المكتبات والمعلومات في المرتبة (51-70) عالميًا.
  • في مجال العلوم البيطرية: جاءت جامعة الإسكندرية في المركز (51-70) عالميًا.
  • في مجال هندسة البترول: جاءت جامعات الإسكندرية، القاهرة، الجامعة الأمريكية بالقاهرة في المركز (51-100).
  • في مجال الصيدلة وعلم الأدوية: جاءت جامعة الإسكندرية في المركز (101-150) عالميًا.
  • في مجال الهندسة المدنية والإنشائية: جاءت جامعة الإسكندرية في المركز (151-200) عالميًا.
  • في مجال العمارة والبيئة العمرانية جاءت جامعة الإسكندرية (201-240) عالميًا.
  • في مجال الزراعة والغابات، جاءت جامعة الإسكندرية في المركز (201-250).
  • في مجال الدواء: حققت جامعة الإسكندرية المركز (251-300) عالميًا.
  • في مجال الهندسة الكيميائية: جاءت جامعة الإسكندرية فى المركز (251-300) عالميًا.
  • في مجال العلوم البيولوجية: حققت جامعة الإسكندرية المركز (401-450) عالميًا.
  • في مجال الكيمياء، جاءت جامعة الإسكندرية فى المركز (451-500) عالميًا.
  • في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية: جاءت جامعة الإسكندرية (301-350) عالميًا.
  • في مجال الهندسة التكنولوجية: جاءت جامعة الإسكندرية فى المركز (334) عالميًا.
  • في مجال علوم الحياة والطب: جاءت جامعة الإسكندرية فى المركز (342) عالميًا.
  • في مجال الهندسة الكيميائية: جاءت جامعة الإسكندرية في المركز (351-400) عالميًا.
  • في مجال علوم المواد: جاءت جامعة الإسكندرية في المركز (351-400) عالميًا.
  • في مجال العلوم البيئية: جاءت جامعة الإسكندرية في المركز (401-450) عالميًا.
  • في مجال علوم الحاسب الآلي ونظم المعلومات: جاءت جامعة الإسكندرية فى المركز (501-550) عالميًا.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن تصنيف (QS) العالمي يستند على أربعة مؤشرات، هي السمعة الأكاديمية للتخصص الذي يقدمه البرنامج، وسمعة الخريجيين، وحجم الاستشهادات من الأبحاث وشبكة الأبحاث المنشورة بين باحثين ينتمون الى أكثر من دولة، لافتًا إلى أن ارتقاء جامعة الإسكندرية فى التصنيف لهذا العام يعد نتاج مجهود عمل مشترك بين جميع منتسبي جامعة الإسكندرية للارتقاء بالقدرة التنافسية لمنظومة البحث العلمي في الجامعة.

 وأضاف أن جامعة الإسكندرية تولي اهتماما خاصا بالمجالات البحثية التي تلائم متطلبات التصنيفات العالمية والارتقاء بمخرجات الأبحاث العلمية التي يتم إنتاجها بالجامعة، وذلك من خلال تحفيز النشر العلمي في المجلات العلمية ذات التصنيف الأول، وعقد بروتوكولات تعاون مع كبري الجامعات الدولية، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، مشيدا بدور بنك المعرفة المصري في توفير الكم الهائل من المصادر العلمية اللازمة للباحثين من أجل تعزيز البحث العلمي، والارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا.

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جامعة الإسكندرية تصنيف QS مراكز متقدمة عالميا منظومة البحث العلمي التصنيف العالمي

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