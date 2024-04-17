الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع 104 حالات إشغال متنوعة خلال حملة بحي ثان المنتزه في الإسكندرية

حملات بحي ثان المنتزة
حملات بحي ثان المنتزة

شن حي ثان المنتزه بالإسكندرية، حملة مكبرة لرفع الاشغالات وإزالة الإعلانات المخالفة بنطاق الحي، في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء، لرفع كافة أشكال التعديات التي تتسبب في اختناقات مرورية بالشارع السكندري.
 

ودفعت الدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزة  بحملة مكبرة بحضور: مدير إدارة أشغال الطريق بالحي، ومشرف الحملة المسائية بالحي، لرفع الإشغالات التي تعرقل انسيابية حركة السير، مع إزالة الاعلانات المخالفة.

واستهدفت الحملة شوارع 16، الصبار، المدينة المنورة، صديقات الكتاب المقدس، ملك حفني قبلي، طريق المعمورة البلد الطابية أمام عزبة الماكينة، ميدان المندرة البحري، وميدان المندرة الكوبري.

و أثناء سير الحملة تم التحفظ على 104 حالات إشغال متنوعة وإعلان مخالف، وإزالة الحواجز المتنوعة بنطاق الحملة، حيث تستهدف الحملات على مدار اليوم عدم وجود اختناقات مرورية، أو ما يمثل إعاقة للسير من المحال التجارية التي تعتدي على حرم الطريق العام.

غلق وتشميع  5 سناتر تعليمية

وفي سياق آخر وجهت رئيس حي ثان المنتزة وشريف فتحي مدير عام إدارة ثان المنتزة التعليمية، حملة لمواجهة السناتر الغير مرخصة، بحضور مدير وممثلي إدارتي رخص المحلات، والمتابعة الميدانية بالحي، وقسم الإتصال السياسى بالإدارة التعليمية، وذلك عقب رصد 5سناتر مخالفة وهي: سنتر بجوار مكتب بريد ابو قير، و3 سناتر بشارع 25 مستشارين، وسنتر بمنطقة المعمورة البلد، حيث يتوافد عليهم اعداد كبيرة من الطلاب على مدار اليوم.

وأغلقت الحملة السناتر التي تم رصدها، وذلك عقب اخلاؤهم من الطلاب، واتخاذ كافة لإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء، باتخاذ الإجراءات الرادعة لمواجهة المراكز التعليمية.

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