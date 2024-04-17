الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بداية الخماسين.. الإسكندرانية يهربون من الطقس الحار إلى الشواطئ (لايف)

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث امتدت الموجة الحارة للمدينة الساحلية بالتزامن مع بداية رياح الخماسين بأنحاء البلاد.

ورصد "الدستور"، الأجواء الحارة التي تعرضت لها عروس البحر اليوم، حيث توافدت الأسر على شواطئ الإسكندرية هربًا من الحر وارتفاع درجات الحرارة للاستمتاع بمياه البحر، وشهدت الشواطئ اليوم هدوءًا شديدًا في حركة الأمواج ورفعت الشواطئ الراية الخضراء للسباحة الآمنة.

وبلغت درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 36 درجة مئوية، حيث أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الأجواء شديدة الحرارة يصاحبها نشاط في الرياح المثيرة للرمال والأتربة على الوجه البحري، كما يؤدي ذلك لتدهور الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية.

وكانت قد بدأت شواطئ الإسكندرية المختلفة بشرق وغرب المدينة الساحلية استقبال  الجمهور من أهالي المحافظة والمصطافين من المحافظة المجاورة مع بدء موسم الصيف واستقرار الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة بعروس البحر المتوسط.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على جاهزية جميع الشواطئ لاستقبال الرواد مع توفير كافة الخدمات على الشواطئ للجمهور، موضحة أن شواطئ الإسكندرية تنقسم إلى 4 فئات هى: الشواطي العامة بسعر تذكرة 5جنيهات، وشواطئ الخدمة لمن يطلبها بسعر تذكرة 10 جنيهات، وشواطئ مميزة بسعر تذكرة 15جنيهًا، وشواطئ سياحية بسعر تذكرة 25 جنيهًا، فضلًا عن شاطئ مجاني تمامًا للرواد.

وشدد على الالتزام بالتعليمات المدونة على الشاطئ والتي من بينها الالتزام بتعليمات مسئولي الإنقاذ وألوان الرايات المرفوعة على الشاطئ، كما أكدت عدم دخول أي مشروبات كحولية أو مواد مخدرة على الشواطئ وتعرض من يخالف ذلك للإجراءات القانونية.

كما طالبت مصايف الإسكندرية رواد الشواطئ بالمحافظة على نظافة الشاطئ وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها على الشواطئ، فضلًا بعدم الخروج إلى الكورنيش بملابس السباحة للحفاظ على المظهر العام للمدينة. 

مدينة الإسكندرية درجات الحرارة رياح الخماسين شواطئ الإسكندرية المدينة الساحلية

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