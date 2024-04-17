الأربعاء 17 أبريل 2024
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جامعة برج العرب التكنولوجية تُشارك بمؤتمر "EDU-TECH" للتعليم الفنى والتكنولوجى

مشاركة جامعة الإسكندرية
مشاركة جامعة الإسكندرية بمؤتمر التعليم الفني

شاركت جامعة برج العرب التكنولوجية برئاسة الدكتور محمد مرسي الجوهري، بفاعلية في فعاليات مؤتمر "EDU-TECH" للتعليم الفني والتكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني، الذي أقيم برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تأتي مشاركة جامعة برج العرب التكنولوجية في مؤتمر "EDU-TECH" تأكيدًا على التزامها بتقديم تعليم تكنولوجي متميز يلبي احتياجات سوق العمل، حيث تسعى الجامعة جاهدة إلى تخريج كفاءات بشرية مؤهلة قادرة على المساهمة في نهضة مصر وتقدمها.

وأوضحت جامعة برج العرب التكنولوجية، خلال المؤتمر عروضها التعليمية المتميزة في مجال التعليم التكنولوجي، التي تهدف إلى تخريج كفاءات متميزة مؤهلة للعمل في مختلف القطاعات الصناعية. 

كما ركزت الجامعة على نظامها التعليمي المبتكر الذي يعتمد على مزيج من الدراسة النظرية والتطبيق العملي، ما يضمن حصول الطلاب على المهارات والخبرات اللازمة للنجاح في حياتهم المهنية.

وأكد الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، اهتمام الجامعة الكبير بالتعليم التكنولوجي والفني، تماشيًا مع توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتأهيل الطلاب لسوق العمل.

وأشار إلى حرص الجامعة على إضافة برامج تعليمية جديدة تربط بين احتياجات سوق العمل وبرامج التعليم الفني، وذلك من خلال استراتيجية مدروسة تهدف إلى تخريج طلاب قادرين على الاندماج بفاعلية في مختلف مجالات العمل.

من جانبها، قالت الدكتورة رانيا الشرقاوي، عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية إن الكلية تهتم بتوفير تعليم عالٍ ذي جودة عالية في مختلف التخصصات الطبية المساعدة، مشيرة إلى الحرص على ربط المناهج الدراسية باحتياجات سوق العمل، من خلال التعاون مع كبرى المؤسسات الطبية في مصر".

وأضاف الدكتور إبراهيم الفحام، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، أن برامج كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة متميزة في مختلف التخصصات الصناعية، ونحرص على توفير بيئة تعليمية حديثة تُمكن الطلاب من اكتساب المهارات العملية اللازمة للعمل في مختلف القطاعات الصناعية".

وشهدت مشاركة جامعة برج العرب التكنولوجية في مؤتمر "EDU-TECH" إقبالًا كبيرًا من الطلاب وأولياء الأمور والمهتمين بمجال التعليم التكنولوجي، كما شاركت الجامعة في فعاليات المعرض المصاحب للمؤتمر، حيث عرضت برامجها التعليمية ومرافقها الحديثة.

مشاركة جامعة الإسكندرية بمؤتمر التعليم الفني

مشاركة جامعة الإسكندرية بمؤتمر التعليم الفني
مشاركة جامعة الإسكندرية بمؤتمر التعليم الفني
مشاركة جامعة الإسكندرية بمؤتمر التعليم الفني
مشاركة جامعة الإسكندرية بمؤتمر التعليم الفني
IMG-20240417-WA0016
IMG-20240417-WA0016
جامعة برج العرب التكنولوجية تعليم تكنولوجي سوق العمل التعليم التكنولوجي التعليم الفنى

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