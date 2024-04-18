ظهر بعد 5 كيلومترات.. انتشال جثمان غريق الساحل الشمالى بعد 5 أيام

انتشلت فرق الإنقاذ بالإسكندرية جثمان غريق الساحل الشمالي، اليوم، بعد عمليات بحث استمرت لمدة 5 أيام متواصلة، حيث لقى الشاب أحمد نور مدحت الدمرداش، 23 سنة، مصرعه غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي بالكيلو 65، خلال إجازة عيد الفطر.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين، إن الجثمان تم انتشاله عقب ظهوره على سطح الماء، بعد مكان الغرق بحوالى 5 كيلو، موجهًا الشكر لفريق غواصين الخير المتطوعين المشاركين في عمليات البحث لمدة 5 أيام حتى ظهور الجثمان، داعيا للفقيد بالرحمة ولذويه بالصبر والسلوان.

وأوضح المالحي أنه على مدار أيام البحث تمت الاستعانة بعدد كبير من الغواصين المتطوعين من الفريق، حيث تم الغوص "فرى دايف" دون أجهزة "تانكات" وأيضا غطس “سكوبا” بالأجهزة، مشيرًا إلى أن تأخر ظهور الجثمان تعود إلى أن جسم الغريق نحيف، لذلك يتأخر فى الظهور لأن الجثمان عادةً فى الشتاء يستغرق وقتا للظهور على سطح المياه يمكن أن تصل لأكثر من 6 أيام، كما من الممكن أيضًا أن يظهر بعيد جدًا عن مكان الغرق لذلك يتم البحث في أماكن متعددة وإبلاغ الشواطئ الأخرى والجهات المسئولة.

وكان قد أوضح لـ"الدستور" أن عدد الغواصين المشاركين في البحث تجاوز الـ30 غواصا، حيث شارك في اليوم الأول 12 غواصا، واليومين الثاني والثالث 7 غواصين لكل يوم، كما توجه فريق اليوم الرابع مكون من أكثر من 10 غواصين لاستكمال البحث عن جثمان الغريق.

وكانت قد شهدت شواطئ الإسكندرية، خلال الأيام الماضية، إقبالا كبيرا من أهالي المدينة الساحلية وزائريها على شواطئ عروس البحر، ورفعت شواطئ شرق الإسكندرية الراية الخضراء، مع استقرار الأحوال الجوية، وذلك للسماح للنزول بمياه البحر وحرية السباحة بأمان، فيما رفعت شواطئ غرب الإسكندرية الريات الصفراء في تحذير بالسباحة بالمناطق الآمنة وفق تعليمات منقذي الشاطئ.