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احتفالية بمناسبة یوم التراث العالمى فى مكتبة الإسكندریة

احتفالية يوم التراث
احتفالية يوم التراث العالمي بمكتبة الإسكندرية

نظَّم متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي بـ مكتبة الإسكندریة احتفالیة بمناسبة "یوم التراث العالمي"، بحضور الدكتور حسين عبدالبصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية. 

وبدأ الاحتفال بعرض تقدیمي بعنوان: "یوم التراث العالمي.. بین المعنى والأھمیة"، وقدمته وفاء یحیى عبدالعزیز؛ المعیدة بقسم الإرشاد السیاحي بكلیة السیاحة والفنادق، جامعة الإسكندریة.

وناقشت في العرض مع الحضور مفھوم التراث الثقافي ودرجاته، من الإرث العائلي حتى التراث العالمي، وتم تسلیط الضوء على أھمیة التراث في صحة ورخاء المجتمعات المحلیة، وكذلك في التنمیة السیاحیة والاقتصادیة والتعاون الدولي.

كما ألقت الاحتفالیة الضوء على تصنیفات التراث الثقافي المختلفة بما في ذلك التراث المادي وغیر المادي والطبیعي، وتم عرض طرق الحفاظ على ھذا التراث للأجیال القادمة من خلال النقاش مع الحضور. 

وقدمت الاحتفالیة عرضًا تحت عنوان: "إسكندریة في بالي" في ورشة عمل تفاعلیة تثقیفیة للتواصل مع الحضور، تھدف إلى تنمیة الشعور بأھمیة الحفاظ على التراث مع العرض والتعریف بأھم المناطق التراثیة والسیاحیة والأثریة بالإسكندریة؛ عن طریق عرض لنماذج من التراث السكندري في مختلف المجالات في شكل لعبة تثقیفیة، ومن خلال الإجابة على الأسئلة المختلفة المطروحة بھا، والتي تتدرج في الصعوبة وصولًا للمستوى النھائي. 

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