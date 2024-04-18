"أنت متطوع".. مبادرة لرفع كفاءة المتطوعين برعاية التحالف الوطني

نظمت مبادرة "أنت متطوع" برعاية التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بالإسكندرية ومديرية التضامن في الإسكندرية ورشة تدريبية لفريق عمل مبادرة "أنت متطوع"، بحضور أكثر من 50 متطوعًا من شباب جمعية خليك إيجابي وفريق شباب الإسكندرية التطوعي" وفريق أنت متطوع.

هدفت الورشة لرفع كفاءة المتطوعين في مجال العمل التطوعي، وشملت محاورها: الهيكل التنظيمي للفرق والمبادرات حيث تم شرح هيكلية الفرق والمبادرات التطوعية، وكيفية عملها بشكل فعال، وكيفية تغطية وتصوير الفعاليات لتعلم المتطوعون كيفية تغطية الفعاليات التطوعية بشكل احترافي، باستخدام أدوات التصوير والفيديو.

أهمية دور المتطوعين في وقت الأزمات

وأكدت د.نرمين سويدان، مديرة إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتضامن الاجتماعي، أهمية دور المتطوعين في وقت الأزمات، مشيرة إلى دورهم الكبير في الإسكندرية خلال جائحة كورونا.

وأشار رامي يسري، رئيس جمعية "خليك إيجابي"، عضو التحالف الوطني بالإسكندرية، إلى أهمية التطوع للمجتمع والفرد، وأن العمل ضمن فريق هو السبيل الوحيد لإنجاح أي فعالية.

التحالف الوطني مظلة العمل التطوعي

وأكد يسري أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي هو انطلاقة كبرى للشباب ليعملوا تحت مظلة كبرى تجمع جميع الكيانات والمؤسسات والجمعيات تحت شعار التطوع لتنفيذ أوجه التنمية المستدامة.

وخلال الورشة، شارك المتطوعون في نقاشات مفتوحة حول أفضل الممارسات في العمل التطوعي، وكيفية تعزيز تأثيرهم على المجتمع، وتُعد هذه الورشة خطوة هامة في سبيل رفع كفاءة المتطوعين في مبادرة "انت متطوع"، وتعزيز قدرتهم على إحداث تأثير إيجابي على المجتمع.

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