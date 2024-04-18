الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال تطوير "حديقة مسجد سيدى بشر" بحى المنتزه أول

تطوير حديقة سيدي
تطوير حديقة سيدي بشر

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة "حديقة مسجد سيدي بشر" بنطاق حي المنتزه أول، وذلك بعد الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها، في إطار مسابقة "الإسكندرية تتألق بميادينها"، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للاتجاه نحو المدن الخضراء، والحد من تأثيرات التغيرات المناخية.

وأكد محافظ الإسكندرية، استمرار العمل والجهود المتواصلة في تطوير وتجميل وزراعة الميادين وتحويلها إلى واجهات حضارية جاذبة، ضمن خطة متكاملة تستهدف تأهيل وتنمية المدينة بزيادة المساحات الخضراء مع استخدام الأضواء وأعمال التشجير والزراعات لتحسين الهوية البصرية، بما يتواءم مع البعد البيئي والحضاري بكافة أحياء المحافظة.

الجدير بالذكر أنه تم تطوير ورفع كفاءة "حديقة مسجد سيدي بشر" عن طريق إعادة إنشاء الحديقة بالكامل وتصميمها بالشكل الحضاري الملائم للتطوير البيئي، وذلك على مساحة 700م، بالإضافة إلى أعمال الإضاءة التي تتم من خلال استخدام الطاقة الشمسية، وإعادة إنشاء شبكة للري للحفاظ على استهلاك المياه مع تعديل شبكة الصرف الصحي وزراعة الحديقة بالنباتات التي تلائم البيئة. 

جاء ذلك بحضور اللواء خالد جمعة، سكرتير عام المحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء محمد سحلول رئيس حي المنتزه أول، والمهندس محمد شحاتة رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإسكان والتعمير، والمهندس محمد عبيدي المصمم والمنفذ للمشروع.

افتتاح تطوير المدخل الرئيسي بديوان المحافظة 

كان قد افتتح محافظ الإسكندرية، اليوم، أعمال تطوير المدخل الرئيسي لمبنى ديوان عام المحافظة، وذلك في إطار حرص المحافظة على الترويج لمعالمها التاريخية والأثرية والشخصيات السكندرية المؤثرة عبر العصور، وعرضها أمام الوفود الأجانب والزائرين لمبنى ديوان المحافظة.

وقال الشريف، إن أعمال التطوير نفذت بأيادي العاملين بمحافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أنها تصور تاريخ الإسكندرية الحافل عبر كل العصور، من خلال التعريف البصري لأبرز معالم مدينة الإسكندرية، مما يمثل عامل جذب لحث الوفود الأجانب والزائرين للمحافظة على زيارة هذه المعالم.

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