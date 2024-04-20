رفع 191 طن تراكمات قمامة من حرم السكك الحديدية فى حى شرق الإسكندرية

نفذ حي شرق الإسكندرية بمشاركة شركة النظافة بالمحافظة حملات لرفع تراكمات القمامة من حرم السكة الحديد بنطاق الحي.

وقال اللواء أحمد حبيب، رئيس حي شرق الإسكندرية، إن شركة نهضة مصر للنظافة الحضرية قامت برفع 191.4 طن تراكمات قمامة بحرم السكك الحديدية بنطاق الحي، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، للشركة بالتدخل الفوري لرفع كل تراكمات القمامة بطول مسار السكك الحديدية، في إطار متابعة تدابير إيقاف قطار أبوقير وتنفيذ مشروع المترو.

وأوضح "حبيب"، في بيان، أن تلك التراكمات تم رفعها من مزلقان باكوس ومزلقان سنيما ليلى ومزلقان الظاهرية بنطاق الحي، مؤكدا على كل الإدارات المعنية بالحي بضرورة التواجد على مدار اليوم ومتابعة أعمال رفع التراكمات والتأكد من تواجد المعدات اللازمة، وتقديم الدعم اللازم والتعاون مع مسئولي الشركة وتذليل كل العقبات التي قد تطرأ، لحين الانتهاء من رفع كل التراكمات.

وشدد على استمرار المتابعة وعدم السماح بعودة أي تراكمات مرة أخرى بطول المسار بنطاق الحي.

وكان قد كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، شركة نهضة مصر برفع جميع تراكمات القمامة داخل حرم السكة الحديد، في إطار متابعة تدابير إيقاف قطار أبوقير وتنفيذ مشروع المترو وبعد رصد أجهزة المحافظة انتشار كميات كبيرة من القمامة داخل حرم السكك الحديدية.

وعقد محافظ الإسكندرية اجتماعا بكل من ممثلي هيئة السكك الحديدية التابعة لوزارة النقل ورؤساء الأحياء، ومسئولي شركة النظافة (نهضة مصر)، وكل الأجهزة المعنية بمقر ديوان محافظة الإسكندرية.

وكلف المحافظ شركة نهضة مصر بالتدخل الفوري لرفع كل تراكمات القمامة بطول حرم السكك الحديدية، وذلك لحين قيام شركة النظافة التابعة للهيئة القومية لمترو الأنفاق بتحمل مسئولياتها في هذا الشأن.

كما وجه بتكليف رؤساء الأحياء بكل من المنتزه ثان، والمنتزه أول، وشرق، ووسط بالمتابعة اليومية وتقديم كل أوجه الدعم لعدم السماح بعودة تراكمات القمامة على مسار المشروع تنسيقًا مع الجهات المعنية.