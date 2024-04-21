الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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وكيل "تموين الإسكندرية" يوجه بمتابعة تطبيق أسعار الخبز السياحي والفينو

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين بالإسكندرية

وجه المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندريةـ الأجهزة الرقابية للمديرية بالمتابعة اليومية والمستمرة لتطبيق التوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024 المنظم لأوزان وأسعار الخبز السياحى والخبز الفينو.

يأتي ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية فى ضبط الأسعار للسلع الأساسية للمواطن المصرى وشعور المواطنين بالانخفاض الملحوظ بأسعار العديد من السلع الغذائية مثل الدقيق والزيت وغيرها.

 الأسعار الجديدة للخبز السياحي والفينو


وتم إصدار الأسعار الجديدة للخبز السياحي والفينو كالتالي:

الخبز السياحي:

-وزن رغيف الخبز السياحى 80جم  يباع بسعر 150 قرشا
-وزن رغيف الخبز السياحى 40جم يباع 75 قرشا

- وزن رغيف الخبز السياحى 25 جم يباع 50 قرشا

الرغيف الفينو:

- وزن رغيف الفينو 50 جم يباع 150 قرشا.

- وزن رغيف الفينو 35 جم يباع 100 قرشا.


وشدد على أن تعلن المخابز السياحية والحرة قائمة بأسعار وأوزان الخبز بما ورد بالتوجيه الوزارى، مؤكدًا على متابعة الإدارات التموينية تطبيقه وسيتم تطبيق العقوبات الخاصة بذلك بما ورد فى مواد القانون المنظم لهذا الشأن.

 متابعة توريد القمح بالإسكندرية


وكان قد تفقد وكيل تموين الإسكندرية أمس،  أعمال لجان استلام وتوريد القمح المحلى لهذا العام، حيث اجتمع مع أعضاء اللجان والعاملين بالصوامع والموردين.

وأصدر وكيل الوزارة تعليماته بتذليل أى عقبات أمام عمليات التوريد وتسهيل إجراءات استلام الموردين لمستحقاتهم المالية طبقا للقرارات والتعليمات المنظمة لهذا الشأن.

واستمع إلى شرح لمراحل أعمال اللجان المشكلة من عضو من مديرية التموين رئيسا وعضو من مديرية الزراعة وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من البورصة السلعية وعضو من الجهة المسوقة وعضو من جمعية القبانية.

كما تابع استلام القمح المحلى ودخول الشاحنات ووزنها وكذلك عملية سحب العينات وتقريطها لمعرفة درجة التقاوى، وكذلك اخذ عينات لمعرفة درجة الرطوبة بالجهاز المخصص لذلك ثم تفريغ الشحنات على النقرة لسحبها للتخزين داخل الخلايا التخزينية المجهزة لذلك، كذلك استمع لشرح على لوحة التحكم الرئيسية الصومعة ومتابعة الظروف المناسبة لتخزين الأقماح والتقليب والتهوية ودرجات الرطوبة للمحافظة على الأقماح المخزنة.

 

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