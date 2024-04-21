الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إغلاق 4 كافيهات مخالفة و29 إندارًا لمحلات في حي ثان المنتزه

حملات بحي المنتزه
حملات بحي المنتزه ثان

قادت الدكتورة رباب مدني، رئيس حي ثان المنتزه بالإسكندرية، حملة مكبرة بحضور إسلام جمعة سكرتير عام الحي، لمراقبة الأسواق والحفاظ على الصحة العامة ورفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام.

استهدفت الحملة شوارع جمال عبدالناصر، وأطلس، وسلمان الفارسي، حيث تم تغريم المحال التجارية المنشآت المخالفة بقيمة 21 ألف جنيه كغرامات فورية للتعدي على حرم الطريق العام من قبل المحال والمقاهي، بالإضافة للتحفظ على 280 حالة اشغال متنوعة.

وحيال المنشآت المخالفة في نطاق الحملة تم تحرير 3 محاضر لعدم حمل شهادات صحية للعاملين، و3 محاضر  مخالفة اشتراطات صحية، وتوجيه 6 إنذارات لعدم وجود ملفات للعاملين للعديد من المنشآت، كما تم إجراء 15 إنذار  بيئي حيال بعض المنشآت، ومحضر عدم اعلان أسعار، و2 محضر بيع سجائر  بأسعار اعلي من المقرر لها.


وفي نفس السياق، تم توجيه 8 إنذارات من إدارة رخص المحلات بالحي لبعض المنشآت، على أن يتم إحضار المستندات المطلوبة لديوان عام الحي، كما تم غلق 4 كافيهات مخالفة.

جاءت الحملة بحضور مديري وموظفي إدارات الحي: المتابعة الميدانية - إشغال الطريق - الرصد البيئي  - شؤون البيئة  - الإيرادات - العلاقات العامة والاعلام - رخص المحلات - تطوير الأسواق - الأزمات والكوارث.

كما تم مشاركة الجهات المختصة: مديرية الطب البيطري - صحة المنتزه - تموين المنتزه- مكتب العمل - مكتب سلامة وصحة مهنية المنتزه -  شركة الصرف الصحي - التفتيش الصيدلي - شركة نهضة مصر.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء، بتكثيف الحملات استهدافًا لتحقيق عنصر الانضباط، ومراقبة الأسواق حفاظًا على سلامة المواطنين بمحافظة الإسكندرية.

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